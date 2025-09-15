Три человека пострадали при хлопке газа в жилом доме Ангарска

Всех жильцов экстренно эвакуировали (архивное фото)
Всех жильцов экстренно эвакуировали (архивное фото)

В Ангарске  в одном из многоквартирных домов произошел взрыв газа. Инцидент случился в квартире на первом этаже, где взрывной волной выбило окна. По предварительным данным главы региона Игоря Кобзева, в результате происшествия пострадали три человека, двое из них были госпитализированы.

«В квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: Ангарск, улица Ленина, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Пострадали три человека, двое госпитализированы», — сообщил губернатор Иркутской области.

После случившегося 79 жильцов дома, среди которых находились 12 детей, самостоятельно эвакуировались на улицу. Спасатели оперативно прибыли на место и провели обследование здания на наличие повреждений и угрозы безопасности для жильцов. Сейчас дом обследуют эксперты, уточняются причины инцидента и степень повреждений конструкции.

Подобные происшествия с бытовым газом уже происходили в российских городах: так, вечером 26 августа 2025 года взрыв газа случился в жилом доме на улице Стойкости в Санкт-Петербурге, после чего начался пожар, в результате которого погиб мужчина и пострадали еще четыре человека. Тогда жильцов также эвакуировали, а здание обследовали специалисты на предмет безопасности.

