Богомаз лидирует на выборах губернатора Брянской области

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах главы региона с результатом 79,64% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии России на после обработки 53,02% протоколов, размещенные на онлайн-табло официального сайта ЦИК.
Как уточняет ЦИК РФ, кандидат от КПРФ Андрей Архицкий занимает второе место с 10,43% голосов. На третьей строчке находится представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Алексей Тимошков, набравший 5,05%, а Геннадий Селебин из партии «Родина» следует за ним с 3,54%.
В избирательной комиссии отмечают, что явка на выборах в Брянской области оценивается как стабильная и соответствует среднерегиональным показателям. На момент публикации новости обработано чуть больше половины протоколов, и специалисты продолжают подсчет голосов. Окончательные итоги будут подведены после завершения обработки всех поступивших данных и рассмотрения возможных жалоб и замечаний по процедуре голосования.
