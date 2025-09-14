14 сентября 2025

В Госдуме призвали запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях

В России предложили продвигать отечественную музыку на стадионах
В России предложили продвигать отечественную музыку на стадионах

Необходимо сократить или полностью запретить использование иностранной музыки на спортивных мероприятиях внутри России, аргументируя это необходимостью поддержки отечественных исполнителей. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Сергей Колунов.

«На волейбольных матчах, футбольных и хоккейных играх в паузах между розыгрышами звучит в основном зарубежная музыка, в то время как российская практически не представлена. Пора существенно сократить или полностью запретить иностранную музыку на спортивных событиях внутри нашей страны», — сказал Колунов. Его слова передает РИА Новости. 

По его мнению, сложившаяся практика приводит к популяризации западных исполнителей, большинство из которых осудили проведение СВО и прекратили концертную деятельность в России. Депутат предложил на спортивных мероприятиях поддерживать российских исполнителей. 

Ранее аналогичные инициативы по ограничению использования творчества иностранных исполнителей и лиц, признанных иноагентами, уже предлагались на региональном уровне. В частности, Государственный совет Крыма рекомендовал муниципалитетам запретить исполнение песен таких артистов на открытых площадках, а также отказать уличным музыкантам в согласовании выступлений с подобным репертуаром.

