На кандидата от КПРФ Смирнова завели материал по статье «Побои»

Кандидат в депутаты Астраханской городской думы от КПРФ Андрей Смирнов стал фигурантом административного дела по статье «Побои» после инцидента на избирательном участке. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба УМВД России по Астраханской области.
«[На Смирнова] составлен административный материал по ст. 6.1.1 [КоАП РФ] (побои)», — заявила представитель пресс-службы ведомства. Информацию опубликовало ТАСС.
По данным избирательной комиссии, во время голосования Смирнов проявил агрессию: он пытался забрать у секретаря комиссии документы, содержащие личные данные избирателей. Также схватил за руки женщину — члена участковой избирательной комиссии (УИК).
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что в последний час голосования на участке процесс был сорван. После того как члены избирательной комиссии пришли в себя, они приступили к подсчету бюллетеней, за ходом которого внимательно следил кандидат Смирнов. Секретаря комиссии направили в больницу на машине скорой помощи.
Ранее Памфилова сообщила, что 14 сентября в ходе проведения выборов несколько избирательных участков в Белгородской области, а также один участок в Брянской области подверглись атакам беспилотников. Избирателям и членам комиссий пришлось экстренно эвакуироваться в резервные помещения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.