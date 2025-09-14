14 сентября 2025

Трамп сообщил, что мешает встретиться Путину и Зеленскому

Трамп считает, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский испытывают взаимную неприязнь, которая препятствует их личному диалогу. Наличие ненависти двух президентов друг к другу предположил президент США Дональд Трамп.

«Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать. Они неспособны разговаривать друг с другом», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос о возможности переговоров с участием Москвы и Киева.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп придерживаются схожих взглядов по вопросу урегулирования украинского конфликта, считая европейские страны основным препятствием для достижения мирных договоренностей. На недавней встрече «коалиции желающих», где обсуждалась ситуация на Украине, Трамп дистанционно принял участие в обсуждении, а диалог между лидерами, включая Владимира Зеленского, был отмечен высокой напряженностью.

