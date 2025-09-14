Скандальные выборы мэра Иркутского района завершились победой ЕР

Глава Иркутского района, единоросс Леонид Фролов вновь победил на выборах мэра. Он набрал 42,5% голосов, свидетельствуют данные избиркома.
Ближайшим конкурентом мэра стал кандидат от «Новых людей» Евгений Файзуллин. Он получил 24,4%.
Кампания по выборам главы Иркутского района была одной из самых скандальных в 2025 году и сопровождалась массой «черных технологий». За несколько дней до ЕДГ с гонки по решению суда был снят кандидат от КПРФ, основной соперник Фролова — Константин Бушуев. В начале кампании он вышел из «Единой России». Его поддерживали протестные иркутские политэлиты.
