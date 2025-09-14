14 сентября 2025

Скандальные выборы мэра Иркутского района завершились победой ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единороссы победили на выборах мэра Иркутского района
Единороссы победили на выборах мэра Иркутского района Фото:

Глава Иркутского района, единоросс Леонид Фролов вновь победил на выборах мэра. Он набрал 42,5% голосов, свидетельствуют данные избиркома. 

Ближайшим конкурентом мэра стал кандидат от «Новых людей» Евгений Файзуллин. Он получил 24,4%. 

Кампания по выборам главы Иркутского района была одной из самых скандальных в 2025 году и сопровождалась массой «черных технологий». За несколько дней до ЕДГ с гонки по решению суда был снят кандидат от КПРФ, основной соперник Фролова — Константин Бушуев. В начале кампании он вышел из «Единой России». Его поддерживали протестные иркутские политэлиты. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Иркутского района, единоросс Леонид Фролов вновь победил на выборах мэра. Он набрал 42,5% голосов, свидетельствуют данные избиркома.  Ближайшим конкурентом мэра стал кандидат от «Новых людей» Евгений Файзуллин. Он получил 24,4%.  Кампания по выборам главы Иркутского района была одной из самых скандальных в 2025 году и сопровождалась массой «черных технологий». За несколько дней до ЕДГ с гонки по решению суда был снят кандидат от КПРФ, основной соперник Фролова — Константин Бушуев. В начале кампании он вышел из «Единой России». Его поддерживали протестные иркутские политэлиты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...