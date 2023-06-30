Дорожники перекроют ЕКАД на несколько часов два дня подряд. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт дорог в рамках национального проекта. Курган, дорожный знак, объезд, ремонт дороги, ведутся работы, дорожные работы
Движение транспорта от Полевского до Челябинского тракта будут перекрывать два дня Фото:

Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД) перекроют 3 и 4 июля на несколько часов. Об этом рассказали в управлении автодорог Свердловской области.

«Из-за работ на путепроводах над железной дорогой ЕКАДа 3 и 4 июля с 04:00 до 07:00 будут проводиться непродолжительные перекрытия движения. Движение будет закрыто от Полевского до Челябинского тракта», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте управления автомобильных дорог региона.

Водителям большегрузов предлагают объезжать участок дороги по северному кольцу ЕКАДа. Водители легкого транспорта смогут проехать через поселок Сысерть и Шабровскую нефтебазу.

Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале в связи с дорожными работами перекрыли участок автодороги Пермь — Екатеринбург. С самого начала перекрытие планировалось на 11 мая, но из-за недочетов, не позволяющих вести работу безопасно, перекрытие перенесли на 17 мая, а после — на 23 мая.

Дорожные рабочие перекроют ЕКАД 3 и 4 июля
Дорожные рабочие перекроют ЕКАД 3 и 4 июля

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД) перекроют 3 и 4 июля на несколько часов. Об этом рассказали в управлении автодорог Свердловской области. «Из-за работ на путепроводах над железной дорогой ЕКАДа 3 и 4 июля с 04:00 до 07:00 будут проводиться непродолжительные перекрытия движения. Движение будет закрыто от Полевского до Челябинского тракта», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте управления автомобильных дорог региона. Водителям большегрузов предлагают объезжать участок дороги по северному кольцу ЕКАДа. Водители легкого транспорта смогут проехать через поселок Сысерть и Шабровскую нефтебазу. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале в связи с дорожными работами перекрыли участок автодороги Пермь — Екатеринбург. С самого начала перекрытие планировалось на 11 мая, но из-за недочетов, не позволяющих вести работу безопасно, перекрытие перенесли на 17 мая, а после — на 23 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...