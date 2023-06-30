Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД) перекроют 3 и 4 июля на несколько часов. Об этом рассказали в управлении автодорог Свердловской области.
«Из-за работ на путепроводах над железной дорогой ЕКАДа 3 и 4 июля с 04:00 до 07:00 будут проводиться непродолжительные перекрытия движения. Движение будет закрыто от Полевского до Челябинского тракта», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте управления автомобильных дорог региона.
Водителям большегрузов предлагают объезжать участок дороги по северному кольцу ЕКАДа. Водители легкого транспорта смогут проехать через поселок Сысерть и Шабровскую нефтебазу.
Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале в связи с дорожными работами перекрыли участок автодороги Пермь — Екатеринбург. С самого начала перекрытие планировалось на 11 мая, но из-за недочетов, не позволяющих вести работу безопасно, перекрытие перенесли на 17 мая, а после — на 23 мая.
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