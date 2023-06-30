Дорожники перекроют ЕКАД на несколько часов два дня подряд. Карта

30 июня 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Движение транспорта от Полевского до Челябинского тракта будут перекрывать два дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД) перекроют 3 и 4 июля на несколько часов. Об этом рассказали в управлении автодорог Свердловской области. «Из-за работ на путепроводах над железной дорогой ЕКАДа 3 и 4 июля с 04:00 до 07:00 будут проводиться непродолжительные перекрытия движения. Движение будет закрыто от Полевского до Челябинского тракта», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте управления автомобильных дорог региона. Водителям большегрузов предлагают объезжать участок дороги по северному кольцу ЕКАДа. Водители легкого транспорта смогут проехать через поселок Сысерть и Шабровскую нефтебазу. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале в связи с дорожными работами перекрыли участок автодороги Пермь — Екатеринбург. С самого начала перекрытие планировалось на 11 мая, но из-за недочетов, не позволяющих вести работу безопасно, перекрытие перенесли на 17 мая, а после — на 23 мая. Дорожные рабочие перекроют ЕКАД 3 и 4 июля Карта: сайт Управления автомобильных дорог Свердловской области

Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД) перекроют 3 и 4 июля на несколько часов. Об этом рассказали в управлении автодорог Свердловской области. «Из-за работ на путепроводах над железной дорогой ЕКАДа 3 и 4 июля с 04:00 до 07:00 будут проводиться непродолжительные перекрытия движения. Движение будет закрыто от Полевского до Челябинского тракта», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте управления автомобильных дорог региона. Водителям большегрузов предлагают объезжать участок дороги по северному кольцу ЕКАДа. Водители легкого транспорта смогут проехать через поселок Сысерть и Шабровскую нефтебазу. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале в связи с дорожными работами перекрыли участок автодороги Пермь — Екатеринбург. С самого начала перекрытие планировалось на 11 мая, но из-за недочетов, не позволяющих вести работу безопасно, перекрытие перенесли на 17 мая, а после — на 23 мая.