Число пострадавших при обстреле Макеевки со стороны ВСУ увеличилось до 41. Видео

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Из-за обстрела ВСУ ранен 41 человек Фото:
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В результате ночных атак ВСУ по Макеевке 5 июля число пострадавших увеличилось до 41 человека. Об этом рассказал глава администрации города Владислав Ключаров.

«На сегодняшнюю минуту [ранен] 41 человек», — рассказал Ключаров в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что среди пострадавших есть двое детей — 2009 и 2014 годов рождения. На них обрушились осколки стекла.

ВСУ нанесли удар по Макеевке в ночь на 5 июля. Тогда сообщалось о 36 раненых, передает MK.RU. В результате атаки были разрушены восемь медицинских организаций, пишет RT. Также зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий, сообщает «Национальная служба новостей».

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В результате ночных атак ВСУ по Макеевке 5 июля число пострадавших увеличилось до 41 человека. Об этом рассказал глава администрации города Владислав Ключаров. «На сегодняшнюю минуту [ранен] 41 человек», — рассказал Ключаров в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что среди пострадавших есть двое детей — 2009 и 2014 годов рождения. На них обрушились осколки стекла. ВСУ нанесли удар по Макеевке в ночь на 5 июля. Тогда сообщалось о 36 раненых, передает MK.RU. В результате атаки были разрушены восемь медицинских организаций, пишет RT. Также зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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