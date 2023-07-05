В результате ночных атак ВСУ по Макеевке 5 июля число пострадавших увеличилось до 41 человека. Об этом рассказал глава администрации города Владислав Ключаров.
«На сегодняшнюю минуту [ранен] 41 человек», — рассказал Ключаров в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что среди пострадавших есть двое детей — 2009 и 2014 годов рождения. На них обрушились осколки стекла.
ВСУ нанесли удар по Макеевке в ночь на 5 июля. Тогда сообщалось о 36 раненых, передает MK.RU. В результате атаки были разрушены восемь медицинских организаций, пишет RT. Также зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий, сообщает «Национальная служба новостей».
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