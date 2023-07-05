Обстрел Макеевки велся из HIMARS и другой западной артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 5 июля обстреляли Макеевку (ДНР) западными ракетами HIMARS. Кроме того, была использована обычная артиллерия. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Сообщается о более 40 пострадавших.
«Предположительно, [ночью] были обстреляны наши мирные микрорайоны из западного вооружения: применялось комплексно и ракетное вооружение HIMARS, и артиллерийские боеприпасы 155-го — 152-го калибра», — рассказал Кимановский, передает ТАСС. Он уточнил, что цель ударов ВСУ — вызвать панику у местного населения. По его словам, мирные жители ДНР готовы «стерпеть все это».
Удары по Макеевке прошли в ночь на 5 июля. В результате атаки число пострадавших достигло 40 человек, передает телеканал 360. Отмечается, что также были ранены девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения. Также зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий, пишет «Национальная служба новостей». Депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что ВСУ умышленно нанесли удар по больнице в Макеевке, передает
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