Обстрел Макеевки велся из HIMARS и другой западной артиллерии

05 июля 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются вызвать панику у жителей ДНР, заявил Игорь Кимаковский Фото: Marine Corps Sgt. Miguel Rosales / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 5 июля обстреляли Макеевку (ДНР) западными ракетами HIMARS. Кроме того, была использована обычная артиллерия. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Сообщается о более 40 пострадавших. «Предположительно, [ночью] были обстреляны наши мирные микрорайоны из западного вооружения: применялось комплексно и ракетное вооружение HIMARS, и артиллерийские боеприпасы 155-го — 152-го калибра», — рассказал Кимановский, передает ТАСС. Он уточнил, что цель ударов ВСУ — вызвать панику у местного населения. По его словам, мирные жители ДНР готовы «стерпеть все это». Удары по Макеевке прошли в ночь на 5 июля. В результате атаки число пострадавших достигло 40 человек, передает телеканал 360. Отмечается, что также были ранены девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения. Также зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий, пишет «Национальная служба новостей». Депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что ВСУ умышленно нанесли удар по больнице в Макеевке, передает MK.RU .

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 5 июля обстреляли Макеевку (ДНР) западными ракетами HIMARS. Кроме того, была использована обычная артиллерия. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Сообщается о более 40 пострадавших. «Предположительно, [ночью] были обстреляны наши мирные микрорайоны из западного вооружения: применялось комплексно и ракетное вооружение HIMARS, и артиллерийские боеприпасы 155-го — 152-го калибра», — рассказал Кимановский, передает ТАСС. Он уточнил, что цель ударов ВСУ — вызвать панику у местного населения. По его словам, мирные жители ДНР готовы «стерпеть все это». Удары по Макеевке прошли в ночь на 5 июля. В результате атаки число пострадавших достигло 40 человек, передает телеканал 360. Отмечается, что также были ранены девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения. Также зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий, пишет «Национальная служба новостей». Депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что ВСУ умышленно нанесли удар по больнице в Макеевке, передает MK.RU.