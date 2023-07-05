В Тюмени не хватает загородной недвижимости

06 июля 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Спрос на аренду загородной недвижимости в Тюмени растет на протяжении 15 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени на протяжение многих лет стабильно растет спрос на аренду загородной недвижимости, однако он все еще остается неудовлетворенным. Об этом сообщил заместитель генерального директора по работе с клиентами агентства недвижимости «СОВА» Николай Бураков. «Мы 15 лет работаем в загородной недвижимости, и все эти годы спрос на аренду в этом сегменте растет. До сих пор его никто не может удовлетворить. Например, в глэмпингах рядом с Тюменью все домики забронированы до конца лета, а арендовать дачу просто невозможно. В Челябинске и Пермской области направление глэмпингов активно развивается. Там сейчас застраиваются целые гектары. У нас же это еще свободная ниша», — рассказал Николай Бураков журналистам РБК Тюмень. Владелец глэмпинга «Сны Леса» Евгения Колосова тоже считает, что спрос на загородный отдых увеличился. Жители интересуются не только глэмпингами, но и другими местами отдыха, которые связаны с природой, что проявляется в бронировании до конца летнего сезона. Если раньше горожане выезжали на природу городом на один день, то сейчас бронируют места проживания на срок от двух до трех суток. В прошлом году спрос на аренду загородной недвижимости в Тюменской области вырос перед майскими праздниками. Загородным жильем стали интересоваться на 76% чаще за месяц и на 49% за год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени на протяжение многих лет стабильно растет спрос на аренду загородной недвижимости, однако он все еще остается неудовлетворенным. Об этом сообщил заместитель генерального директора по работе с клиентами агентства недвижимости «СОВА» Николай Бураков. «Мы 15 лет работаем в загородной недвижимости, и все эти годы спрос на аренду в этом сегменте растет. До сих пор его никто не может удовлетворить. Например, в глэмпингах рядом с Тюменью все домики забронированы до конца лета, а арендовать дачу просто невозможно. В Челябинске и Пермской области направление глэмпингов активно развивается. Там сейчас застраиваются целые гектары. У нас же это еще свободная ниша», — рассказал Николай Бураков журналистам РБК Тюмень. Владелец глэмпинга «Сны Леса» Евгения Колосова тоже считает, что спрос на загородный отдых увеличился. Жители интересуются не только глэмпингами, но и другими местами отдыха, которые связаны с природой, что проявляется в бронировании до конца летнего сезона. Если раньше горожане выезжали на природу городом на один день, то сейчас бронируют места проживания на срок от двух до трех суток. В прошлом году спрос на аренду загородной недвижимости в Тюменской области вырос перед майскими праздниками. Загородным жильем стали интересоваться на 76% чаще за месяц и на 49% за год.