Курганскую деревню закрывают на карантин из-за опасной болезни

В деревне Патраки Притобольного муниципального округа (Курганская область) организовали карантин из-за случая заражения коровы бешенством. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области.
«В Курганской области в июле 2023 года установлен диагноз бешенства животных у головы крупного рогатого скота в деревне Патраки Притобольного округа. По распоряжению Правительства области в населенном пункте, где обнаружено инфицированное бешенством животное, установлен карантин и проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», — указано на сайте.
Сообщается, что разработан план по ликвидации животных, заболевших бешенством. Это сделано для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. В надзорном ведомстве также сообщают, что с начала года в Курганской области нашли семь случаев бешенства у животных. «Пока в Курганской области действуют еще два не благополучных пункта: на территории деревни Подборная Белозерского округа и на территории рабочего поселка Мишкино, где в июне были зарегистрированы погибшие лисенок и собака», — сообщается на сайте Россельхознадзора.
Ранее URA.RU писало, что в двух округах Курганской области был введен карантин из-за бешенства. Населенные пункты были указаны в зонах риска в постановлении правительства региона.
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