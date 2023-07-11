Экс-аналитик ЦРУ назвал сроки капитуляции Украины

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВСУ потерпят полное поражение через две недели

11 июля 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Киеву стоит уже сейчас задуматься о мирных переговорах с Москвой Фото: Официальный сайт президента Украины Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть полное поражение через две недели. На это указывает положение дел на фронте, заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. «Украина находится на грани капитуляции. Такая реальность складывается со стратегической точки зрения. Все это станет очевидно для всех уже в ближайшее время — через пару недель», — отметил Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner . Эксперт считает, что Украине, дабы избежать крайне серьезных последствий для себя, стоит уже сейчас задуматься о переговорах с Москвой. Реймонд Макговерн отмечает, что российские военные уже сегодня могут без особых препятствий пересечь Дон, а далее выйти на Одессу. Тогда условия могут быть уже более жесткие. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал передать ВСУ новые средства защиты. По его обещанию, украинским военным поставят новые инструменты защиты.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть полное поражение через две недели. На это указывает положение дел на фронте, заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. «Украина находится на грани капитуляции. Такая реальность складывается со стратегической точки зрения. Все это станет очевидно для всех уже в ближайшее время — через пару недель», — отметил Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. Эксперт считает, что Украине, дабы избежать крайне серьезных последствий для себя, стоит уже сейчас задуматься о переговорах с Москвой. Реймонд Макговерн отмечает, что российские военные уже сегодня могут без особых препятствий пересечь Дон, а далее выйти на Одессу. Тогда условия могут быть уже более жесткие. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал передать ВСУ новые средства защиты. По его обещанию, украинским военным поставят новые инструменты защиты.