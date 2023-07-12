Стилист расскажет пермякам, что покупать на летних распродажах

В Перми стилист проведет бесплатный мастер-класс по осеннему гардеробу

13 июля 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Участие в мастер-классе бесплатное Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» состоится мастер-класс со стилистом Екатериной Санниковой. Она расскажет, что нужно покупать на летних распродажах, чтобы составить гардероб на осень. «„GALLERIA russian brands“ приглашает приятно и полезно провести вечер четверга на мастер-классе со стилистом Екатериной Санниковой. Она расскажет, как достичь своих целей при помощи правильно подобранного образа, топ покупок на летних распродажах, а также что купить сейчас, чтобы построить базу на осень», — сказано в анонсе мероприятия в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». Екатерина Санникова имеет ученую степень по эстетике. В прошлом была преподавателем ПГНИУ и куратором арт-проектов. Мастер-класс с ее участием состоится 13 июля в 19:00 в магазине «GALLERIA russian brands». Участие в нем бесплатное.

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» состоится мастер-класс со стилистом Екатериной Санниковой. Она расскажет, что нужно покупать на летних распродажах, чтобы составить гардероб на осень. «„GALLERIA russian brands“ приглашает приятно и полезно провести вечер четверга на мастер-классе со стилистом Екатериной Санниковой. Она расскажет, как достичь своих целей при помощи правильно подобранного образа, топ покупок на летних распродажах, а также что купить сейчас, чтобы построить базу на осень», — сказано в анонсе мероприятия в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». Екатерина Санникова имеет ученую степень по эстетике. В прошлом была преподавателем ПГНИУ и куратором арт-проектов. Мастер-класс с ее участием состоится 13 июля в 19:00 в магазине «GALLERIA russian brands». Участие в нем бесплатное.