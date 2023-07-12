Стилист расскажет пермякам, что покупать на летних распродажах

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» состоится мастер-класс со стилистом Екатериной Санниковой. Она расскажет, что нужно покупать на летних распродажах, чтобы составить гардероб на осень.
«„GALLERIA russian brands“ приглашает приятно и полезно провести вечер четверга на мастер-классе со стилистом Екатериной Санниковой. Она расскажет, как достичь своих целей при помощи правильно подобранного образа, топ покупок на летних распродажах, а также что купить сейчас, чтобы построить базу на осень», — сказано в анонсе мероприятия в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».
Екатерина Санникова имеет ученую степень по эстетике. В прошлом была преподавателем ПГНИУ и куратором арт-проектов. Мастер-класс с ее участием состоится 13 июля в 19:00 в магазине «GALLERIA russian brands». Участие в нем бесплатное.
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