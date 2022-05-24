В Перми выпустили ювелирные украшения в поддержку спецоперации. Фото

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Поезд помощи. Челябинск , своих не бросаем, флаг, z знак
Ювелирная компания отправит часть средств от продажи украшений военным, участвующим в спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермская ювелирная компания «Сереброника» создала линейку ювелирный украшений, посвященных специальной военной операции. Основной акцент в украшениях сделан на буквах Z и V, которые российские военнослужащие рисуют на военной технике. На сайте «Сереброники» сообщается, что часть средств, вырученных от продажи ювелирных изделий, пойдет на поддержку военных, участвующих в спецоперации.

«Z и V, это краткие послания себе, друг другу и всему миру об исторической памяти, силе духа, мощной воле, народном единстве. 10% от продажи пойдет на поддержку воинов, раненных во время специальной военной операции и в помощь семьям погибших», — поясняют в компании. Ранее пермская компания создавала эксклюзивные ювелирные украшения к различным премьерам голливудских блокбастеров, таких, как «Звездные войны», «Властелин колец», «Пираты карибского моря».

Спецоперация, о которой объявил президент России Владимир Путина, началась 24 февраля. При этом в Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами, а расшифровываются, как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».

В коллекции представлены значки, подвесы и моносерьги. На фото — значок из серебра 925-й пробы

Z-V подвес выполнен из серебра и дополнен элементами чернения
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Пермская ювелирная компания «Сереброника» создала линейку ювелирный украшений, посвященных специальной военной операции. Основной акцент в украшениях сделан на буквах Z и V, которые российские военнослужащие рисуют на военной технике. На сайте «Сереброники» сообщается, что часть средств, вырученных от продажи ювелирных изделий, пойдет на поддержку военных, участвующих в спецоперации. «Z и V, это краткие послания себе, друг другу и всему миру об исторической памяти, силе духа, мощной воле, народном единстве. 10% от продажи пойдет на поддержку воинов, раненных во время специальной военной операции и в помощь семьям погибших», — поясняют в компании. Ранее пермская компания создавала эксклюзивные ювелирные украшения к различным премьерам голливудских блокбастеров, таких, как «Звездные войны», «Властелин колец», «Пираты карибского моря». Спецоперация, о которой объявил президент России Владимир Путина, началась 24 февраля. При этом в Минобороны РФ заявили, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами, а расшифровываются, как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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