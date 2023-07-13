13 июля 2023

В Соликамске оборонный завод обязали обеспечить охрану дворца культуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Соликамск, дк соликамск
ДК Соликамска теперь под надежной защитой Фото:

Суд в Соликамске (Пермский край) обязал АО «Соликамский завод «Урал» обеспечить местный дворец культуры системой оповещения и сотрудниками охраны. С таким требованием выступил прокурор города, который обнаружил, что ДК не защищен от нападения, рассказали в службе судебных приставов.

«Дворец культуры, принадлежащий военно-промышленному заводу, не был в полной мере защищен от возможного нападения. В помещениях отсутствовал комплекс технических мер по оповещению и управлению эвакуацией в чрезвычайных ситуациях, а также не была обеспечена охрана здания силами спецорганизаций», — сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.

Суд признал претензии прокурора обоснованными. Предприятие решение суда исполнило.

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Суд в Соликамске (Пермский край) обязал АО «Соликамский завод «Урал» обеспечить местный дворец культуры системой оповещения и сотрудниками охраны. С таким требованием выступил прокурор города, который обнаружил, что ДК не защищен от нападения, рассказали в службе судебных приставов. «Дворец культуры, принадлежащий военно-промышленному заводу, не был в полной мере защищен от возможного нападения. В помещениях отсутствовал комплекс технических мер по оповещению и управлению эвакуацией в чрезвычайных ситуациях, а также не была обеспечена охрана здания силами спецорганизаций», — сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. Суд признал претензии прокурора обоснованными. Предприятие решение суда исполнило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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