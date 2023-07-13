В Соликамске оборонный завод обязали обеспечить охрану дворца культуры

Суд в Соликамске (Пермский край) обязал АО «Соликамский завод «Урал» обеспечить местный дворец культуры системой оповещения и сотрудниками охраны. С таким требованием выступил прокурор города, который обнаружил, что ДК не защищен от нападения, рассказали в службе судебных приставов.
«Дворец культуры, принадлежащий военно-промышленному заводу, не был в полной мере защищен от возможного нападения. В помещениях отсутствовал комплекс технических мер по оповещению и управлению эвакуацией в чрезвычайных ситуациях, а также не была обеспечена охрана здания силами спецорганизаций», — сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.
Суд признал претензии прокурора обоснованными. Предприятие решение суда исполнило.
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