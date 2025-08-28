Ректор пермского вуза рассказала, на каких заводах проходят практику студенты

Пермские студенты предпочитают проходить практику на крупнейших промышленных предприятиях города и крупных сетевых компаниях. В их числе — ПНППК и завод «Машиностроитель». Об этом URA.RU сообщила ректор Западно-Уральского института экономики и права (ЗУИЭП), кандидат исторических наук Наталия Агафонова. Более подробно о бизнесе на рынке образовательных услуг ректор рассказала в большом интервью, которое в ближайшее время будет опубликовано на сайте агентства.
«Наш вуз сотрудничает с ПНППК, с корпорацией ПСС, заводом „Машиностроитель“, сетью клиник „Медси“, кофейнями „Алендвик“. Работаем также с администрацией Перми, ГУ МВД Пермского края, где ребята проходят стажировки. Например, в дознании, в кинологическом центре, а также рядом других организаций», — рассказала ректор ЗУИЭП Наталия Агафонова.
Вначале студенты проходят ознакомительные экскурсии и знакомятся с работой компаний. На втором этапе они выходят в организацию и наблюдают, что делает тот или иной специалист. На третьем этапе они становятся их помощниками. При этом они не перекладывают бумаги, а выполняют реальные интересные задачи.
