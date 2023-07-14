Рейс из Перми в Москву задерживается из-за неисправности самолета

15 июля 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Пассажиры улетят на резервном самолете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рейс Пермь — Москва авиакомпании «Аэрофлот», который был запланирован на 15 июля в 08:15, задерживается почти на девять часов из-за неисправности самолета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Большое Савино». «Вылет по расписанию: 15 июля в 08:15. В аэропорт направлен резервный борт. Вылет запланирован в 17:00», — пишет «Вкурсе.ру», ссылаясь на пресс-службу аэропорта. На рейс зарегистрированы 150 пассажиров, из которых 12 — дети. Часть пассажиров отправилась в гостиницу, но некоторые остались в аэропорту.

Рейс Пермь — Москва авиакомпании «Аэрофлот», который был запланирован на 15 июля в 08:15, задерживается почти на девять часов из-за неисправности самолета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Большое Савино». «Вылет по расписанию: 15 июля в 08:15. В аэропорт направлен резервный борт. Вылет запланирован в 17:00», — пишет «Вкурсе.ру», ссылаясь на пресс-службу аэропорта. На рейс зарегистрированы 150 пассажиров, из которых 12 — дети. Часть пассажиров отправилась в гостиницу, но некоторые остались в аэропорту.