14 июля 2023

Рейс из Перми в Москву задерживается из-за неисправности самолета

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, стюардессы, споттинг, самолет, стюардесса, бортпроводники, борт самолета
Пассажиры улетят на резервном самолете Фото:

Рейс Пермь — Москва авиакомпании «Аэрофлот», который был запланирован на 15 июля в 08:15, задерживается почти на девять часов из-за неисправности самолета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Большое Савино».

«Вылет по расписанию: 15 июля в 08:15. В аэропорт направлен резервный борт. Вылет запланирован в 17:00», — пишет «Вкурсе.ру», ссылаясь на пресс-службу аэропорта.

На рейс зарегистрированы 150 пассажиров, из которых 12 — дети. Часть пассажиров отправилась в гостиницу, но некоторые остались в аэропорту.

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Рейс Пермь — Москва авиакомпании «Аэрофлот», который был запланирован на 15 июля в 08:15, задерживается почти на девять часов из-за неисправности самолета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Большое Савино». «Вылет по расписанию: 15 июля в 08:15. В аэропорт направлен резервный борт. Вылет запланирован в 17:00», — пишет «Вкурсе.ру», ссылаясь на пресс-службу аэропорта. На рейс зарегистрированы 150 пассажиров, из которых 12 — дети. Часть пассажиров отправилась в гостиницу, но некоторые остались в аэропорту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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