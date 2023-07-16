16 июля 2023
15 июля 2023

В Тюмени перекроют пересечение центральных улиц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к Дню города Курган, дорожный знак, проезд запрещен, перекрытие дороги
Причина перекрытия — ремонт сетей водоснабжения Фото:

В Тюмени с 24 июля по 14 августа перекроют пересечение улиц Ялуторовской и Кузнецова из-за ремонта сетей водоснабжения. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В связи с капитальным ремонтом сетей водоснабжения в период с 24.07.2023 по 14.08.2023 будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге ул. Ялуторовской в районе пересечения с ул. Кузнецова. Схемы объезда: ул. Грибоедова, ул. Первомайская», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 5 по 7 августа перекроют участок дороги по улице Червишевский тракт. На месте запланированы строительно-монтажные работы на сети теплоснабжения.

Фото:

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В Тюмени с 24 июля по 14 августа перекроют пересечение улиц Ялуторовской и Кузнецова из-за ремонта сетей водоснабжения. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «В связи с капитальным ремонтом сетей водоснабжения в период с 24.07.2023 по 14.08.2023 будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге ул. Ялуторовской в районе пересечения с ул. Кузнецова. Схемы объезда: ул. Грибоедова, ул. Первомайская», — говорится в сообщении мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 5 по 7 августа перекроют участок дороги по улице Червишевский тракт. На месте запланированы строительно-монтажные работы на сети теплоснабжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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