Причина перекрытия — ремонт сетей водоснабжения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени с 24 июля по 14 августа перекроют пересечение улиц Ялуторовской и Кузнецова из-за ремонта сетей водоснабжения. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В связи с капитальным ремонтом сетей водоснабжения в период с 24.07.2023 по 14.08.2023 будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге ул. Ялуторовской в районе пересечения с ул. Кузнецова. Схемы объезда: ул. Грибоедова, ул. Первомайская», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 5 по 7 августа перекроют участок дороги по улице Червишевский тракт. На месте запланированы строительно-монтажные работы на сети теплоснабжения.