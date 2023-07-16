В Тюмени с 24 июля по 14 августа перекроют пересечение улиц Ялуторовской и Кузнецова из-за ремонта сетей водоснабжения. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«В связи с капитальным ремонтом сетей водоснабжения в период с 24.07.2023 по 14.08.2023 будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге ул. Ялуторовской в районе пересечения с ул. Кузнецова. Схемы объезда: ул. Грибоедова, ул. Первомайская», — говорится в сообщении мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 5 по 7 августа перекроют участок дороги по улице Червишевский тракт. На месте запланированы строительно-монтажные работы на сети теплоснабжения.
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