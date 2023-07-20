Водяной смерч в Пермском крае поразил жителей Индии

20 июля 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Видео пермского смерча стало вирусным в интернете Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Смерч над Камой в Пермском крае, который жители заметили 13 июля, заинтересовал иностранные СМИ. Множество публикаций необычному природному явлению посвятили интернет-издания Индии. Кадры видео и фото, которые распространились по Сети, журналисты называют «завораживающими» и «захватывающими дух». «Чудеса природы продолжают восхищать нас, и вирусное видео в интернете демонстрирует одно из таких завораживающих зрелищ. Захватывающий дух золотой смерч на реке Кама в Пермском крае зрители запечатлели на камеру», — пишет Asianet News. Timesnow отмечает, что пользователи интернета назвали смерч «рекой в рай». Latestly пишет, что «потрясающее видео великолепного золотого смерча» стало вирусным и привлекло зрителей со всего мира. Видео смерча всемирно популярным сделал пользователь Twitter Zlatti71. Его твит собрал более 131 тысячи просмотров и сотни ретвитов. О смерче рассказывало и URA.RU, фото и видео природного явления вы можете увидеть здесь.

Смерч над Камой в Пермском крае, который жители заметили 13 июля, заинтересовал иностранные СМИ. Множество публикаций необычному природному явлению посвятили интернет-издания Индии. Кадры видео и фото, которые распространились по Сети, журналисты называют «завораживающими» и «захватывающими дух». «Чудеса природы продолжают восхищать нас, и вирусное видео в интернете демонстрирует одно из таких завораживающих зрелищ. Захватывающий дух золотой смерч на реке Кама в Пермском крае зрители запечатлели на камеру», — пишет Asianet News. Timesnow отмечает, что пользователи интернета назвали смерч «рекой в рай». Latestly пишет, что «потрясающее видео великолепного золотого смерча» стало вирусным и привлекло зрителей со всего мира. Видео смерча всемирно популярным сделал пользователь Twitter Zlatti71. Его твит собрал более 131 тысячи просмотров и сотни ретвитов. О смерче рассказывало и URA.RU, фото и видео природного явления вы можете увидеть здесь.