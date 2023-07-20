Водяной смерч в Пермском крае поразил жителей Индии

© Служба новостей «URA.RU»
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Смерч. Сургут, смерч
Видео пермского смерча стало вирусным в интернете Фото:

Смерч над Камой в Пермском крае, который жители заметили 13 июля, заинтересовал иностранные СМИ. Множество публикаций необычному природному явлению посвятили интернет-издания Индии. Кадры видео и фото, которые распространились по Сети, журналисты называют «завораживающими» и «захватывающими дух».

«Чудеса природы продолжают восхищать нас, и вирусное видео в интернете демонстрирует одно из таких завораживающих зрелищ. Захватывающий дух золотой смерч на реке Кама в Пермском крае зрители запечатлели на камеру», — пишет Asianet News. Timesnow отмечает, что пользователи интернета назвали смерч «рекой в рай». Latestly пишет, что «потрясающее видео великолепного золотого смерча» стало вирусным и привлекло зрителей со всего мира.

Видео смерча всемирно популярным сделал пользователь Twitter Zlatti71. Его твит собрал более 131 тысячи просмотров и сотни ретвитов. О смерче рассказывало и URA.RU, фото и видео природного явления вы можете увидеть здесь.

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Смерч над Камой в Пермском крае, который жители заметили 13 июля, заинтересовал иностранные СМИ. Множество публикаций необычному природному явлению посвятили интернет-издания Индии. Кадры видео и фото, которые распространились по Сети, журналисты называют «завораживающими» и «захватывающими дух». «Чудеса природы продолжают восхищать нас, и вирусное видео в интернете демонстрирует одно из таких завораживающих зрелищ. Захватывающий дух золотой смерч на реке Кама в Пермском крае зрители запечатлели на камеру», — пишет Asianet News. Timesnow отмечает, что пользователи интернета назвали смерч «рекой в рай». Latestly пишет, что «потрясающее видео великолепного золотого смерча» стало вирусным и привлекло зрителей со всего мира. Видео смерча всемирно популярным сделал пользователь Twitter Zlatti71. Его твит собрал более 131 тысячи просмотров и сотни ретвитов. О смерче рассказывало и URA.RU, фото и видео природного явления вы можете увидеть здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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