20 июля 2023

Мэр Тюмени Кухарук проведет прямую линию перед Днем города

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук Прямая линия. Тюмень, кухарук руслан
Руслан Кухарук пообщается с горожанами в прямом эфире 26 июля Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук проведет прямую линию перед Днем города. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Мероприятие пройдет 26 июля.

«Уважаемые тюменцы! В преддверии празднования Дня города Тюмени я проведу прямую линию и отвечу на ваши вопросы. Начнется эфир 26 июля в 17:00», — написал градоначальник. Трансляция прямой линии будет вестись на страницах Кухарука в социальных сетях — там же он предлагает горожанам оставить свои вопросы.

Последний раз глава Тюмени общался с земляками в прямом эфире 7 декабря 2022 года. Тогда он, в частности, рассказал, какие преимущества получит город, достигнув статуса миллионника.

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук проведет прямую линию перед Днем города. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Мероприятие пройдет 26 июля. «Уважаемые тюменцы! В преддверии празднования Дня города Тюмени я проведу прямую линию и отвечу на ваши вопросы. Начнется эфир 26 июля в 17:00», — написал градоначальник. Трансляция прямой линии будет вестись на страницах Кухарука в социальных сетях — там же он предлагает горожанам оставить свои вопросы. Последний раз глава Тюмени общался с земляками в прямом эфире 7 декабря 2022 года. Тогда он, в частности, рассказал, какие преимущества получит город, достигнув статуса миллионника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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