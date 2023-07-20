Мэр Тюмени Кухарук проведет прямую линию перед Днем города

21 июля 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук пообщается с горожанами в прямом эфире 26 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Тюмени Руслан Кухарук проведет прямую линию перед Днем города. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Мероприятие пройдет 26 июля. «Уважаемые тюменцы! В преддверии празднования Дня города Тюмени я проведу прямую линию и отвечу на ваши вопросы. Начнется эфир 26 июля в 17:00», — написал градоначальник. Трансляция прямой линии будет вестись на страницах Кухарука в социальных сетях — там же он предлагает горожанам оставить свои вопросы. Последний раз глава Тюмени общался с земляками в прямом эфире 7 декабря 2022 года. Тогда он, в частности, рассказал, какие преимущества получит город, достигнув статуса миллионника.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук проведет прямую линию перед Днем города. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Мероприятие пройдет 26 июля. «Уважаемые тюменцы! В преддверии празднования Дня города Тюмени я проведу прямую линию и отвечу на ваши вопросы. Начнется эфир 26 июля в 17:00», — написал градоначальник. Трансляция прямой линии будет вестись на страницах Кухарука в социальных сетях — там же он предлагает горожанам оставить свои вопросы. Последний раз глава Тюмени общался с земляками в прямом эфире 7 декабря 2022 года. Тогда он, в частности, рассказал, какие преимущества получит город, достигнув статуса миллионника.