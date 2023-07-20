Мэр Тюмени Кухарук проведет прямую линию перед Днем города

Руслан Кухарук пообщается с горожанами в прямом эфире 26 июля
Мэр Тюмени Руслан Кухарук проведет прямую линию перед Днем города. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Мероприятие пройдет 26 июля.
«Уважаемые тюменцы! В преддверии празднования Дня города Тюмени я проведу прямую линию и отвечу на ваши вопросы. Начнется эфир 26 июля в 17:00», — написал градоначальник. Трансляция прямой линии будет вестись на страницах Кухарука в социальных сетях — там же он предлагает горожанам оставить свои вопросы.
Последний раз глава Тюмени общался с земляками в прямом эфире 7 декабря 2022 года. Тогда он, в частности, рассказал, какие преимущества получит город, достигнув статуса миллионника.
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