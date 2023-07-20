20 июля 2023

Житель Пермского края достал со дна Камы револьвер с патронами конца XIX века. Фото

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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, оружие, револьвер, наган
Житель Бондюга передал находку экспертам-криминалистам (архивное фото) Фото:

Житель села Бондюг Пермского края Александр Новиков нашел в реке Кама револьвер. О своей находке мужчина рассказал в соцсети «ВКонтакте». Новиков отправил оружие в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Пермскому краю,где установили, что револьвер был изготовлен в конце XIX века.

«Представленный на экспертизу револьвер является 4,2-линейным револьвером системы Смита-Вессона III образца (модель 1880 года, калибр 10,67). Данный револьвер изготовлен промышленным способом и относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию», — говорится в экспертном отчете, который разместил Новиков.

Также полицейские установили, что в барабане револьвера находятся патроны, однако извлечь их не представляется возможным — оружие подверглось серьезной коррозии и непригодно к использованию по прямому назначению.

Ранее URA.RU рассказывало о находке жителя города Чусового Андрея Иванова. Горожанин обнаружил в реке артефакт с изображением христианского святого Георгия Победоносца. А в поселке Суксун на чердаке местного храма была найдена книга Иоанна Златоуста «Беседы на 14 посланий апостола Павла», изданная в 1623 году.

Оружие изготовлено промышленным способом, установили эксперты-криминалисты
Оружие изготовлено промышленным способом, установили эксперты-криминалисты
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Житель села Бондюг Пермского края Александр Новиков нашел в реке Кама револьвер. О своей находке мужчина рассказал в соцсети «ВКонтакте». Новиков отправил оружие в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Пермскому краю,где установили, что револьвер был изготовлен в конце XIX века. «Представленный на экспертизу револьвер является 4,2-линейным револьвером системы Смита-Вессона III образца (модель 1880 года, калибр 10,67). Данный револьвер изготовлен промышленным способом и относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию», — говорится в экспертном отчете, который разместил Новиков. Также полицейские установили, что в барабане револьвера находятся патроны, однако извлечь их не представляется возможным — оружие подверглось серьезной коррозии и непригодно к использованию по прямому назначению. Ранее URA.RU рассказывало о находке жителя города Чусового Андрея Иванова. Горожанин обнаружил в реке артефакт с изображением христианского святого Георгия Победоносца. А в поселке Суксун на чердаке местного храма была найдена книга Иоанна Златоуста «Беседы на 14 посланий апостола Павла», изданная в 1623 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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