Житель Пермского края достал со дна Камы револьвер с патронами конца XIX века. Фото

21 июля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Житель Бондюга передал находку экспертам-криминалистам (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель села Бондюг Пермского края Александр Новиков нашел в реке Кама револьвер. О своей находке мужчина рассказал в соцсети «ВКонтакте». Новиков отправил оружие в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Пермскому краю,где установили, что револьвер был изготовлен в конце XIX века. «Представленный на экспертизу револьвер является 4,2-линейным револьвером системы Смита-Вессона III образца (модель 1880 года, калибр 10,67). Данный револьвер изготовлен промышленным способом и относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию», — говорится в экспертном отчете, который разместил Новиков. Также полицейские установили, что в барабане револьвера находятся патроны, однако извлечь их не представляется возможным — оружие подверглось серьезной коррозии и непригодно к использованию по прямому назначению. Ранее URA.RU рассказывало о находке жителя города Чусового Андрея Иванова. Горожанин обнаружил в реке артефакт с изображением христианского святого Георгия Победоносца. А в поселке Суксун на чердаке местного храма была найдена книга Иоанна Златоуста «Беседы на 14 посланий апостола Павла», изданная в 1623 году. Оружие изготовлено промышленным способом, установили эксперты-криминалисты Фото: страница Александра Новикова, «ВКонтакте»

Житель села Бондюг Пермского края Александр Новиков нашел в реке Кама револьвер. О своей находке мужчина рассказал в соцсети «ВКонтакте». Новиков отправил оружие в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Пермскому краю,где установили, что револьвер был изготовлен в конце XIX века. «Представленный на экспертизу револьвер является 4,2-линейным револьвером системы Смита-Вессона III образца (модель 1880 года, калибр 10,67). Данный револьвер изготовлен промышленным способом и относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию», — говорится в экспертном отчете, который разместил Новиков. Также полицейские установили, что в барабане револьвера находятся патроны, однако извлечь их не представляется возможным — оружие подверглось серьезной коррозии и непригодно к использованию по прямому назначению. Ранее URA.RU рассказывало о находке жителя города Чусового Андрея Иванова. Горожанин обнаружил в реке артефакт с изображением христианского святого Георгия Победоносца. А в поселке Суксун на чердаке местного храма была найдена книга Иоанна Златоуста «Беседы на 14 посланий апостола Павла», изданная в 1623 году.