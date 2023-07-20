Житель села Бондюг Пермского края Александр Новиков нашел в реке Кама револьвер. О своей находке мужчина рассказал в соцсети «ВКонтакте». Новиков отправил оружие в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Пермскому краю,где установили, что револьвер был изготовлен в конце XIX века.
«Представленный на экспертизу револьвер является 4,2-линейным револьвером системы Смита-Вессона III образца (модель 1880 года, калибр 10,67). Данный револьвер изготовлен промышленным способом и относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию», — говорится в экспертном отчете, который разместил Новиков.
Также полицейские установили, что в барабане револьвера находятся патроны, однако извлечь их не представляется возможным — оружие подверглось серьезной коррозии и непригодно к использованию по прямому назначению.
Ранее URA.RU рассказывало о находке жителя города Чусового Андрея Иванова. Горожанин обнаружил в реке артефакт с изображением христианского святого Георгия Победоносца. А в поселке Суксун на чердаке местного храма была найдена книга Иоанна Златоуста «Беседы на 14 посланий апостола Павла», изданная в 1623 году.
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