Губернатор Махонин рассказал о федеральной поддержке малых пермских городов

Проекты по благоустройству Чердыни и Усолья получили федеральную поддержку

24 июля 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Махонин отметил, что в крае уже благоустроено несколько городов по конкурсу Фото: Сергей Русанов © URA.RU В северных городах Пермского края Чердыни и Усолье (Березниковский городской округ) проекты по благоустройству общественного пространства получили поддержку из федерального бюджета. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор края Дмитрий Махонин. «Два проекта по благоустройству в Чердыни и Усолье получили федеральную поддержку! Они стали победителями восьмого всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений», — написал глава в Telegram. Он добавил, что в крае уже несколько городов смогли по конкурсу получить федеральную поддержку. Так, в Чердыни в рамках проекта «Междуречье» реконструируют Комсомольский сквер, который граничит с центральной улицей. В сквере построят сцену с видом на гору Полюд, чайный павильон и пешеходные дорожки. В Усолье обновят музей «Усолье Строгановское», построят мост, который соединит Посадскую часть с Нижними соляными промыслами, и обустроят аллею к Никольскому храму.

В северных городах Пермского края Чердыни и Усолье (Березниковский городской округ) проекты по благоустройству общественного пространства получили поддержку из федерального бюджета. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор края Дмитрий Махонин. «Два проекта по благоустройству в Чердыни и Усолье получили федеральную поддержку! Они стали победителями восьмого всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений», — написал глава в Telegram. Он добавил, что в крае уже несколько городов смогли по конкурсу получить федеральную поддержку. Так, в Чердыни в рамках проекта «Междуречье» реконструируют Комсомольский сквер, который граничит с центральной улицей. В сквере построят сцену с видом на гору Полюд, чайный павильон и пешеходные дорожки. В Усолье обновят музей «Усолье Строгановское», построят мост, который соединит Посадскую часть с Нижними соляными промыслами, и обустроят аллею к Никольскому храму.