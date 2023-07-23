23 июля 2023

Губернатор Махонин рассказал о федеральной поддержке малых пермских городов

Проекты по благоустройству Чердыни и Усолья получили федеральную поддержку
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
Махонин отметил, что в крае уже благоустроено несколько городов по конкурсу Фото:

В северных городах Пермского края Чердыни и Усолье (Березниковский городской округ) проекты по благоустройству общественного пространства получили поддержку из федерального бюджета. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор края Дмитрий Махонин.

«Два проекта по благоустройству в Чердыни и Усолье получили федеральную поддержку! Они стали победителями восьмого всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений», — написал глава в Telegram. Он добавил, что в крае уже несколько городов смогли по конкурсу получить федеральную поддержку.

Так, в Чердыни в рамках проекта «Междуречье» реконструируют Комсомольский сквер, который граничит с центральной улицей. В сквере построят сцену с видом на гору Полюд, чайный павильон и пешеходные дорожки. В Усолье обновят музей «Усолье Строгановское», построят мост, который соединит Посадскую часть с Нижними соляными промыслами, и обустроят аллею к Никольскому храму.

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В северных городах Пермского края Чердыни и Усолье (Березниковский городской округ) проекты по благоустройству общественного пространства получили поддержку из федерального бюджета. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор края Дмитрий Махонин. «Два проекта по благоустройству в Чердыни и Усолье получили федеральную поддержку! Они стали победителями восьмого всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений», — написал глава в Telegram. Он добавил, что в крае уже несколько городов смогли по конкурсу получить федеральную поддержку. Так, в Чердыни в рамках проекта «Междуречье» реконструируют Комсомольский сквер, который граничит с центральной улицей. В сквере построят сцену с видом на гору Полюд, чайный павильон и пешеходные дорожки. В Усолье обновят музей «Усолье Строгановское», построят мост, который соединит Посадскую часть с Нижними соляными промыслами, и обустроят аллею к Никольскому храму.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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