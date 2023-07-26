26 июля 2023

Тюменцы отказываются принимать готовое жилье из-за очереди в детский сад и коммунальных платежей

Тюменцы отказываются принимать новые квартиры из-за мест в детских садах и коммунальных платежей
© Служба новостей «URA.RU»
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Жк Горизонт. Тюмень , строительство, новостройка, жк горизонт
Самые частые причины отказа от подписания акта приема-передачи — ранняя сдача дома и желание сэкономить на коммунальных услугах Фото:

Тюменцы начали искать повод не подписывать акт приема-передачи готовых квартир, заставляя застройщиков исправлять незначительные недочеты или удовлетворять необоснованные претензии. О самых странных требованиях покупателей URA.RU рассказали в пресс-службах нескольких девелоперов, работающих в Тюменской области.

«Недавний случай, часть собственников отказалась принимать квартиры: они вместе с ключами ждали, что их дети получат места в детском саду, который строится рядом с домом. По их мнению, застройщик должен был поставить их детей в очередь. А дома, которые сдаются раньше срока, часто отказываются принимать из-за того, что не успели накопить денег на ремонт», — пояснили URA.RU в офисе «Брусники».

Другой застройщик, который пожелал остаться анонимным, добавил к списку необоснованных претензий слишком дешевые входные двери и неудовлетворительное оформление подъезда. Есть случаи отказа в подписании акта приема-передачи жилья без объяснения причин. «В этом случае мы все равно передадим квартиру в одностороннем порядке, но на это уйдет до 60 дней, и все это время человеку не придется платить коммунальные услуги», — добавили URA.RU в «Бруснике».

Ранее агентство рассказало, что тюменский бизнес готовится к борьбе с «потребительским экстремизмом». Однако. в тюменском союзе профессиональных медиаторов считают, что проблема сильно преувеличена.

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Тюменцы начали искать повод не подписывать акт приема-передачи готовых квартир, заставляя застройщиков исправлять незначительные недочеты или удовлетворять необоснованные претензии. О самых странных требованиях покупателей URA.RU рассказали в пресс-службах нескольких девелоперов, работающих в Тюменской области. «Недавний случай, часть собственников отказалась принимать квартиры: они вместе с ключами ждали, что их дети получат места в детском саду, который строится рядом с домом. По их мнению, застройщик должен был поставить их детей в очередь. А дома, которые сдаются раньше срока, часто отказываются принимать из-за того, что не успели накопить денег на ремонт», — пояснили URA.RU в офисе «Брусники». Другой застройщик, который пожелал остаться анонимным, добавил к списку необоснованных претензий слишком дешевые входные двери и неудовлетворительное оформление подъезда. Есть случаи отказа в подписании акта приема-передачи жилья без объяснения причин. «В этом случае мы все равно передадим квартиру в одностороннем порядке, но на это уйдет до 60 дней, и все это время человеку не придется платить коммунальные услуги», — добавили URA.RU в «Бруснике». Ранее агентство рассказало, что тюменский бизнес готовится к борьбе с «потребительским экстремизмом». Однако. в тюменском союзе профессиональных медиаторов считают, что проблема сильно преувеличена.
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