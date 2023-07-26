Россельхознадзор устроил поимку опасных американских насекомых в лесах ХМАО

27 июля 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Инспекторы ловят насекомых с помощью феромонных ловушек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Инспекторы Россельхознадзора устроили в лесах Ханты-Мансийского автономного округа поимку карантинных насекомых, которые несут опасность для деревьев. С помощью феромонных ловушек сотрудники ловят сибирского и лесного кольчатого шелкопрядов, а также американских коконопрядов. «Такой мониторинг проводится ежегодно в летний период для определения наличия карантинных вредителей леса в окрестностях аэропорта и засоренности травостоя сорной растительностью на территории вдоль взлетной полосы. Всего же установлено 18 таких ловушек для выявления следующих вредителей: сибирского шелкопряда — 6 штук; американского коконопряда — 6 штук; лесного кольчатого шелкопряда — 6 штук», — говорится на сайте Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Этих насекомых обнаружили в Сургуте, их направили на лабораторную экспертизу. Инспекторы планируют установить такие же ловушки на территориях Советского, Октябрьского и Кондинского районов, а также в окрестностях аэропорта Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО обнаружили опасных паразитов в приправах и овощах. Тогда инспекторы Россельхознадзора нашли в семенах кумина растение повилику полевую, а в горохе — насекомое четырехпятнистую зерновку.

Инспекторы Россельхознадзора устроили в лесах Ханты-Мансийского автономного округа поимку карантинных насекомых, которые несут опасность для деревьев. С помощью феромонных ловушек сотрудники ловят сибирского и лесного кольчатого шелкопрядов, а также американских коконопрядов. «Такой мониторинг проводится ежегодно в летний период для определения наличия карантинных вредителей леса в окрестностях аэропорта и засоренности травостоя сорной растительностью на территории вдоль взлетной полосы. Всего же установлено 18 таких ловушек для выявления следующих вредителей: сибирского шелкопряда — 6 штук; американского коконопряда — 6 штук; лесного кольчатого шелкопряда — 6 штук», — говорится на сайте Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Этих насекомых обнаружили в Сургуте, их направили на лабораторную экспертизу. Инспекторы планируют установить такие же ловушки на территориях Советского, Октябрьского и Кондинского районов, а также в окрестностях аэропорта Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО обнаружили опасных паразитов в приправах и овощах. Тогда инспекторы Россельхознадзора нашли в семенах кумина растение повилику полевую, а в горохе — насекомое четырехпятнистую зерновку.