26 июля 2023
25 июля 2023

Россельхознадзор устроил поимку опасных американских насекомых в лесах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы ловят насекомых с помощью феромонных ловушек Фото:

Инспекторы Россельхознадзора устроили в лесах Ханты-Мансийского автономного округа поимку карантинных насекомых, которые несут опасность для деревьев. С помощью феромонных ловушек сотрудники ловят сибирского и лесного кольчатого шелкопрядов, а также американских коконопрядов.

«Такой мониторинг проводится ежегодно в летний период для определения наличия карантинных вредителей леса в окрестностях аэропорта и засоренности травостоя сорной растительностью на территории вдоль взлетной полосы. Всего же установлено 18 таких ловушек для выявления следующих вредителей: сибирского шелкопряда — 6 штук; американского коконопряда — 6 штук; лесного кольчатого шелкопряда — 6 штук», — говорится на сайте Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Этих насекомых обнаружили в Сургуте, их направили на лабораторную экспертизу. Инспекторы планируют установить такие же ловушки на территориях Советского, Октябрьского и Кондинского районов, а также в окрестностях аэропорта Ханты-Мансийска.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО обнаружили опасных паразитов в приправах и овощах. Тогда инспекторы Россельхознадзора нашли в семенах кумина растение повилику полевую, а в горохе — насекомое четырехпятнистую зерновку.

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Инспекторы Россельхознадзора устроили в лесах Ханты-Мансийского автономного округа поимку карантинных насекомых, которые несут опасность для деревьев. С помощью феромонных ловушек сотрудники ловят сибирского и лесного кольчатого шелкопрядов, а также американских коконопрядов. «Такой мониторинг проводится ежегодно в летний период для определения наличия карантинных вредителей леса в окрестностях аэропорта и засоренности травостоя сорной растительностью на территории вдоль взлетной полосы. Всего же установлено 18 таких ловушек для выявления следующих вредителей: сибирского шелкопряда — 6 штук; американского коконопряда — 6 штук; лесного кольчатого шелкопряда — 6 штук», — говорится на сайте Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Этих насекомых обнаружили в Сургуте, их направили на лабораторную экспертизу. Инспекторы планируют установить такие же ловушки на территориях Советского, Октябрьского и Кондинского районов, а также в окрестностях аэропорта Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО обнаружили опасных паразитов в приправах и овощах. Тогда инспекторы Россельхознадзора нашли в семенах кумина растение повилику полевую, а в горохе — насекомое четырехпятнистую зерновку.
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