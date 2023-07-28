В Тюмени нашли пропавшего мужчину и двухлетнего ребенка

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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, машина полиции, полицейская машина, полиция
Ребенка вместе с мужчиной доставили в отделение полиции Фото:

В Тюмени нашли пропавшего мужчину и двухлетнего ребенка. Об этом рассказали в областном УМВД. Горожанин и малыш пропали в ночь на 26 июля.

«Сотрудниками полиции мужчина и ребенок обнаружены и доставлены в отделение. Предварительно установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Обстоятельства происшествия выясняются», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало о том, что тюменец и ребенок пропали сутки назад. Мужчина нуждался в медицинской помощи.

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В Тюмени нашли пропавшего мужчину и двухлетнего ребенка. Об этом рассказали в областном УМВД. Горожанин и малыш пропали в ночь на 26 июля. «Сотрудниками полиции мужчина и ребенок обнаружены и доставлены в отделение. Предварительно установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Обстоятельства происшествия выясняются», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало о том, что тюменец и ребенок пропали сутки назад. Мужчина нуждался в медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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