В Тюмени нашли пропавшего мужчину и двухлетнего ребенка

28 июля 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Ребенка вместе с мужчиной доставили в отделение полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени нашли пропавшего мужчину и двухлетнего ребенка. Об этом рассказали в областном УМВД. Горожанин и малыш пропали в ночь на 26 июля. «Сотрудниками полиции мужчина и ребенок обнаружены и доставлены в отделение. Предварительно установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Обстоятельства происшествия выясняются», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало о том, что тюменец и ребенок пропали сутки назад. Мужчина нуждался в медицинской помощи.

В Тюмени нашли пропавшего мужчину и двухлетнего ребенка. Об этом рассказали в областном УМВД. Горожанин и малыш пропали в ночь на 26 июля. «Сотрудниками полиции мужчина и ребенок обнаружены и доставлены в отделение. Предварительно установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Обстоятельства происшествия выясняются», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало о том, что тюменец и ребенок пропали сутки назад. Мужчина нуждался в медицинской помощи.