Ребенка вместе с мужчиной доставили в отделение полиции
В Тюмени нашли пропавшего мужчину и двухлетнего ребенка. Об этом рассказали в областном УМВД. Горожанин и малыш пропали в ночь на 26 июля.
«Сотрудниками полиции мужчина и ребенок обнаружены и доставлены в отделение. Предварительно установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Обстоятельства происшествия выясняются», — рассказали в ведомстве.
Ранее агентство писало о том, что тюменец и ребенок пропали сутки назад. Мужчина нуждался в медицинской помощи.
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