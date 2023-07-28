Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени вторые сутки ищут мужчину, который вместе с двухлетним ребенком пропал ночью 26 июля. Информацию о поиске разместил поисковый отряд «ТюменьРегионСпас». Мужчина также нуждается в медицинской помощи.

«26 июля 2023 года ночью ушел из дома с ребенком 2-ух лет в неизвестном направлении. Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие», — говорится в ориентировке.

Во что были одеты пропавшие — неизвестно. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о мужчине и ребенке, просят обратиться в полицию или связаться с волонтерами отряда по телефону 8-982-922-78-84.