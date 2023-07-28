В Тюмени вторые сутки ищут мужчину и двухлетнего ребенка. Фото

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Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи Фото:

В Тюмени вторые сутки ищут мужчину, который вместе с двухлетним ребенком пропал ночью 26 июля. Информацию о поиске разместил поисковый отряд «ТюменьРегионСпас». Мужчина также нуждается в медицинской помощи.

«26 июля 2023 года ночью ушел из дома с ребенком 2-ух лет в неизвестном направлении. Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие», — говорится в ориентировке.

Во что были одеты пропавшие — неизвестно. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о мужчине и ребенке, просят обратиться в полицию или связаться с волонтерами отряда по телефону 8-982-922-78-84.

Мужчина пропал 26 июля, ночью, вместе с двухлетним ребенком
Мужчина пропал 26 июля, ночью, вместе с двухлетним ребенком

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В Тюмени вторые сутки ищут мужчину, который вместе с двухлетним ребенком пропал ночью 26 июля. Информацию о поиске разместил поисковый отряд «ТюменьРегионСпас». Мужчина также нуждается в медицинской помощи. «26 июля 2023 года ночью ушел из дома с ребенком 2-ух лет в неизвестном направлении. Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие», — говорится в ориентировке. Во что были одеты пропавшие — неизвестно. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о мужчине и ребенке, просят обратиться в полицию или связаться с волонтерами отряда по телефону 8-982-922-78-84.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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