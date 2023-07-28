Путин похвалил лидеров стран Африки, приехавших на саммит

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, путин владимир
Лидеры стран Африки проявили волю и независимость, заявил Владимир Путин Фото:

Лидеры африканских стран, присутствующие на саммите «Россия-Африка», продемонстрировали политическую волю и независимость. С таким заявлением по итогам саммита выступил президент России Владимир Путин.

«Лидеры стран Африки, приехавшие на саммит в РФ, проявили политическую волю и независимость», — заявил Путин на итоговой пресс-конференции. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24». Он выразил признание и уважение этому, подчеркнув, что Россия ценит их стремление к самостоятельности.

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Лидеры африканских стран, присутствующие на саммите «Россия-Африка», продемонстрировали политическую волю и независимость. С таким заявлением по итогам саммита выступил президент России Владимир Путин. «Лидеры стран Африки, приехавшие на саммит в РФ, проявили политическую волю и независимость», — заявил Путин на итоговой пресс-конференции. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24». Он выразил признание и уважение этому, подчеркнув, что Россия ценит их стремление к самостоятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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