Путин похвалил лидеров стран Африки, приехавших на саммит

28 июля 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Лидеры стран Африки проявили волю и независимость, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидеры африканских стран, присутствующие на саммите «Россия-Африка», продемонстрировали политическую волю и независимость. С таким заявлением по итогам саммита выступил президент России Владимир Путин. «Лидеры стран Африки, приехавшие на саммит в РФ, проявили политическую волю и независимость», — заявил Путин на итоговой пресс-конференции. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24». Он выразил признание и уважение этому, подчеркнув, что Россия ценит их стремление к самостоятельности.

Лидеры африканских стран, присутствующие на саммите «Россия-Африка», продемонстрировали политическую волю и независимость. С таким заявлением по итогам саммита выступил президент России Владимир Путин. «Лидеры стран Африки, приехавшие на саммит в РФ, проявили политическую волю и независимость», — заявил Путин на итоговой пресс-конференции. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24». Он выразил признание и уважение этому, подчеркнув, что Россия ценит их стремление к самостоятельности.