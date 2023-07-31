31 июля 2023

В Пермском крае весь Красновишерск отключают от водоснабжения

© Служба новостей «URA.RU»
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Сделать запасы воды можно до утра 2 августа Фото:

В Пермском крае жители Красновишерска на неопределенное время останутся без водоснабжения. Отключение всего города власти объясняют необходимостью провести работы на двух аварийных участках сети.

«МУП „Водоканал-1“ информирует жителей г. Красновишерск об общегородском отключении холодного водоснабжения 02.08.2023 с 08:00 до окончания работ на аварийных участках по улицам Комсомольская и Дзержинского. Под отключение попадает весь город Красновишерск», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Без воды останутся не только жилые дома, но и детсады, школы и больницы. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за аварии горячую воду отключали в десятках жилых домов, диспансере, детсадах и отделе полиции Кунгура. Жителей Осы этим летом ограничили в холодной воде из-за сильной засухи.

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В Пермском крае жители Красновишерска на неопределенное время останутся без водоснабжения. Отключение всего города власти объясняют необходимостью провести работы на двух аварийных участках сети. «МУП „Водоканал-1“ информирует жителей г. Красновишерск об общегородском отключении холодного водоснабжения 02.08.2023 с 08:00 до окончания работ на аварийных участках по улицам Комсомольская и Дзержинского. Под отключение попадает весь город Красновишерск», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Без воды останутся не только жилые дома, но и детсады, школы и больницы. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за аварии горячую воду отключали в десятках жилых домов, диспансере, детсадах и отделе полиции Кунгура. Жителей Осы этим летом ограничили в холодной воде из-за сильной засухи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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