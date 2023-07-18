В Пермском городе авария оставила без горячей воды дома, больницы, детсады и полицию

В Кунгуре Пермского края горячее водоснабжение отключили в десятках жилых домов, диспансере, детсадах и отделе полиции. Как пояснили в мэрии, причиной стала авария на теплосетях.
«В Кунгуре из-за аварии на теплосетях без горячей воды остались несколько десятков домов. На трубопроводе магистральной тепловой сети произошла аварийная ситуация, в результате которой до момента окончания аварийно-восстановительных, будет отсутствовать техническая возможность обеспечения тепловой энергией для приготовления горячего водоснабжения объектов, указанных в приложении», — сообщается на странице администрации Кунгура в соцсети «ВКонтакте». В списке кроме жилых домов указаны кожно-венерологический диспансер, несколько школ и детсадов, гостиница «Ирень» и отдел полиции.
Устранить аварию коммунальщики планируют к вечеру 21 июля. До этого момента жителям придется греть воду на плите.
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