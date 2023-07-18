18 июля 2023

В Пермском городе авария оставила без горячей воды дома, больницы, детсады и полицию

В Кунгуре Пермского края горячую воду отключили в десятках жилых домов, диспансере, детсадах и полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода у жителей Кунгура теперь только холодная Фото:

В Кунгуре Пермского края горячее водоснабжение отключили в десятках жилых домов, диспансере, детсадах и отделе полиции. Как пояснили в мэрии, причиной стала авария на теплосетях.

«В Кунгуре из-за аварии на теплосетях без горячей воды остались несколько десятков домов. На трубопроводе магистральной тепловой сети произошла аварийная ситуация, в результате которой до момента окончания аварийно-восстановительных, будет отсутствовать техническая возможность обеспечения тепловой энергией для приготовления горячего водоснабжения объектов, указанных в приложении», — сообщается на странице администрации Кунгура в соцсети «ВКонтакте». В списке кроме жилых домов указаны кожно-венерологический диспансер, несколько школ и детсадов, гостиница «Ирень» и отдел полиции.

Устранить аварию коммунальщики планируют к вечеру 21 июля. До этого момента жителям придется греть воду на плите.

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В Кунгуре Пермского края горячее водоснабжение отключили в десятках жилых домов, диспансере, детсадах и отделе полиции. Как пояснили в мэрии, причиной стала авария на теплосетях. «В Кунгуре из-за аварии на теплосетях без горячей воды остались несколько десятков домов. На трубопроводе магистральной тепловой сети произошла аварийная ситуация, в результате которой до момента окончания аварийно-восстановительных, будет отсутствовать техническая возможность обеспечения тепловой энергией для приготовления горячего водоснабжения объектов, указанных в приложении», — сообщается на странице администрации Кунгура в соцсети «ВКонтакте». В списке кроме жилых домов указаны кожно-венерологический диспансер, несколько школ и детсадов, гостиница «Ирень» и отдел полиции. Устранить аварию коммунальщики планируют к вечеру 21 июля. До этого момента жителям придется греть воду на плите.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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