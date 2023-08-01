01 августа 2023

Захарова намекнула, что Трампа пытаются лишить шанса стать президентом США

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова отреагировала на новые обвинения Трампу Фото:
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Дело экс-президента США Дональда Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова намекнула, что экс-президента США Дональда Трампа пытаются лишить шанса стать президентом США в 2024 году. Захарова усмехнулась, отметив, что новые обвинения Трампу и предстоящие выборы «совпали по случайному стечению обстоятельств».

«Трампу предъявлено обвинение по четырем статьям. По случайному стечению обстоятельств через год в США выборы. Так совпало», — сообщила Захарова в telegram-канале.

Ранее Трампу предъявили обвинение из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Это уже третье уголовное дело против экс-президента США.

В июне ему предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей связана с хранением секретных материалов.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова намекнула, что экс-президента США Дональда Трампа пытаются лишить шанса стать президентом США в 2024 году. Захарова усмехнулась, отметив, что новые обвинения Трампу и предстоящие выборы «совпали по случайному стечению обстоятельств». «Трампу предъявлено обвинение по четырем статьям. По случайному стечению обстоятельств через год в США выборы. Так совпало», — сообщила Захарова в telegram-канале. Ранее Трампу предъявили обвинение из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Это уже третье уголовное дело против экс-президента США. В июне ему предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей связана с хранением секретных материалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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