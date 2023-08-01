Захарова намекнула, что Трампа пытаются лишить шанса стать президентом США

02 августа 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

Захарова отреагировала на новые обвинения Трампу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Официальный представитель МИД России Мария Захарова намекнула, что экс-президента США Дональда Трампа пытаются лишить шанса стать президентом США в 2024 году. Захарова усмехнулась, отметив, что новые обвинения Трампу и предстоящие выборы «совпали по случайному стечению обстоятельств». «Трампу предъявлено обвинение по четырем статьям. По случайному стечению обстоятельств через год в США выборы. Так совпало», — сообщила Захарова в telegram-канале. Ранее Трампу предъявили обвинение из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Это уже третье уголовное дело против экс-президента США. В июне ему предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей связана с хранением секретных материалов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова намекнула, что экс-президента США Дональда Трампа пытаются лишить шанса стать президентом США в 2024 году. Захарова усмехнулась, отметив, что новые обвинения Трампу и предстоящие выборы «совпали по случайному стечению обстоятельств». «Трампу предъявлено обвинение по четырем статьям. По случайному стечению обстоятельств через год в США выборы. Так совпало», — сообщила Захарова в telegram-канале. Ранее Трампу предъявили обвинение из-за попытки отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Это уже третье уголовное дело против экс-президента США. В июне ему предъявляли обвинения, по которым ему грозит 20 лет тюрьмы. Одна из статей связана с хранением секретных материалов.