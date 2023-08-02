В Тюмени в жилом доме открыли «отель для взрослых». Фото

02 августа 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Стоимость проживания в номерах начинается от 5400 рублей за сутки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Тюмени в жилом многоэтажном доме открыли «отель для взрослых». На сайте апартаментов сообщается, что в комнатах есть веревки для связывания, секс-игрушки и другие аксессуары. Стоимость проживания в номерах начинается от 5400 рублей за сутки. «Здесь есть все для вашего отдыха: индивидуальный дизайнерский ремонт каждого номера, джакузи, террасы, кальян, „качели любви“, крепления и аксессуары для шибари и связываний. Аренда только для двоих, при заселении берется залог 5 тысяч рублей», — сообщается на сайте апартаментов. Для гостей есть ряд правил, которые необходимо соблюдать во время проживания. Например, гостям запрещено курить в апартаментах, шуметь с 22:00 до 09:00 и проживать с животными и детьми. Также нельзя использовать хлопушки и свечи, однако в случае необходимости администратор предоставит безопасные свечи. Кроме того, запрещено нахождение гостей в алкогольном или наркотическом опьянении. В апартаментах нет кухни, однако еду можно заказать у повара. Стоимость самого дешевого номера начинается от 5400 рублей, а самого дорогого — от 6200 рублей. Однако, как рассказали корреспонденту URA.RU в отеле, цены на апартаменты в выходные дни могут достигать девяти тысяч рублей.

В центре Тюмени в жилом многоэтажном доме открыли «отель для взрослых». На сайте апартаментов сообщается, что в комнатах есть веревки для связывания, секс-игрушки и другие аксессуары. Стоимость проживания в номерах начинается от 5400 рублей за сутки. «Здесь есть все для вашего отдыха: индивидуальный дизайнерский ремонт каждого номера, джакузи, террасы, кальян, „качели любви“, крепления и аксессуары для шибари и связываний. Аренда только для двоих, при заселении берется залог 5 тысяч рублей», — сообщается на сайте апартаментов. Для гостей есть ряд правил, которые необходимо соблюдать во время проживания. Например, гостям запрещено курить в апартаментах, шуметь с 22:00 до 09:00 и проживать с животными и детьми. Также нельзя использовать хлопушки и свечи, однако в случае необходимости администратор предоставит безопасные свечи. Кроме того, запрещено нахождение гостей в алкогольном или наркотическом опьянении. В апартаментах нет кухни, однако еду можно заказать у повара. Стоимость самого дешевого номера начинается от 5400 рублей, а самого дорогого — от 6200 рублей. Однако, как рассказали корреспонденту URA.RU в отеле, цены на апартаменты в выходные дни могут достигать девяти тысяч рублей.