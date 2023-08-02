02 августа 2023

Пермяки засудили садовое товарищество за погибшего шпица

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по Юго-западному району. Екатеринбург, собака, собачка, домашний питомец, шпиц
Истцы считали шпица полноправным членом семьи Фото:

Березниковский городской суд Пермского края вынес решение по гражданскому делу о взыскании компенсации за гибель шпица. С иском к местному садовому товариществу обратились хозяева собаки. Они просили суд взыскать компенсацию морального и материального вреда, а также обязать ответчика ликвидировать сторожевого пса, из-за которого погиб шпиц.

«Истцы указали, что в 2022 году приобрели щенка шпица стоимостью 18 тысяч рублей. В собственности истцов имеется участок, который находится в СНТ № 27. Неподалеку от входа на территории товарищества имеется будка, в которой живет собака больших размеров. Весной 2023 года истец, держа на руках свою собаку, шла по территории садового товарищества. Собака сторожа, стиснув зубами, выхватила из ее рук щенка, перекусила позвоночник, в результате чего наступила его смерть», — сообщается на сайте Березниковского городского суда.

Уточняется, что истцы заявили, что испытали нравственные страдания, выразившиеся в боли от утраты любимого питомца. В связи с этим суд пришел к выводу о взыскании с ответчика в лице председателя СНТ в пользу истцов компенсации морального, а также материального вреда, удовлетворив исковые требования частично.

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Березниковский городской суд Пермского края вынес решение по гражданскому делу о взыскании компенсации за гибель шпица. С иском к местному садовому товариществу обратились хозяева собаки. Они просили суд взыскать компенсацию морального и материального вреда, а также обязать ответчика ликвидировать сторожевого пса, из-за которого погиб шпиц. «Истцы указали, что в 2022 году приобрели щенка шпица стоимостью 18 тысяч рублей. В собственности истцов имеется участок, который находится в СНТ № 27. Неподалеку от входа на территории товарищества имеется будка, в которой живет собака больших размеров. Весной 2023 года истец, держа на руках свою собаку, шла по территории садового товарищества. Собака сторожа, стиснув зубами, выхватила из ее рук щенка, перекусила позвоночник, в результате чего наступила его смерть», — сообщается на сайте Березниковского городского суда. Уточняется, что истцы заявили, что испытали нравственные страдания, выразившиеся в боли от утраты любимого питомца. В связи с этим суд пришел к выводу о взыскании с ответчика в лице председателя СНТ в пользу истцов компенсации морального, а также материального вреда, удовлетворив исковые требования частично.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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