Пермяки засудили садовое товарищество за погибшего шпица

03 августа 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Истцы считали шпица полноправным членом семьи Фото: Размик Закарян © URA.RU Березниковский городской суд Пермского края вынес решение по гражданскому делу о взыскании компенсации за гибель шпица. С иском к местному садовому товариществу обратились хозяева собаки. Они просили суд взыскать компенсацию морального и материального вреда, а также обязать ответчика ликвидировать сторожевого пса, из-за которого погиб шпиц. «Истцы указали, что в 2022 году приобрели щенка шпица стоимостью 18 тысяч рублей. В собственности истцов имеется участок, который находится в СНТ № 27. Неподалеку от входа на территории товарищества имеется будка, в которой живет собака больших размеров. Весной 2023 года истец, держа на руках свою собаку, шла по территории садового товарищества. Собака сторожа, стиснув зубами, выхватила из ее рук щенка, перекусила позвоночник, в результате чего наступила его смерть», — сообщается на сайте Березниковского городского суда. Уточняется, что истцы заявили, что испытали нравственные страдания, выразившиеся в боли от утраты любимого питомца. В связи с этим суд пришел к выводу о взыскании с ответчика в лице председателя СНТ в пользу истцов компенсации морального, а также материального вреда, удовлетворив исковые требования частично.

Березниковский городской суд Пермского края вынес решение по гражданскому делу о взыскании компенсации за гибель шпица. С иском к местному садовому товариществу обратились хозяева собаки. Они просили суд взыскать компенсацию морального и материального вреда, а также обязать ответчика ликвидировать сторожевого пса, из-за которого погиб шпиц. «Истцы указали, что в 2022 году приобрели щенка шпица стоимостью 18 тысяч рублей. В собственности истцов имеется участок, который находится в СНТ № 27. Неподалеку от входа на территории товарищества имеется будка, в которой живет собака больших размеров. Весной 2023 года истец, держа на руках свою собаку, шла по территории садового товарищества. Собака сторожа, стиснув зубами, выхватила из ее рук щенка, перекусила позвоночник, в результате чего наступила его смерть», — сообщается на сайте Березниковского городского суда. Уточняется, что истцы заявили, что испытали нравственные страдания, выразившиеся в боли от утраты любимого питомца. В связи с этим суд пришел к выводу о взыскании с ответчика в лице председателя СНТ в пользу истцов компенсации морального, а также материального вреда, удовлетворив исковые требования частично.