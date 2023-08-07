В России вырастут цены на индейку

«Коммерсант»: индейка в России подорожает на 6,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Страусиная ферма. Пермь, индейка
Рост цен на индейку обусловлен возросшими затратами на логистику Фото:

Крупный российский производитель мяса «Черкизово» планирует повышение цены на продукцию из индейки на 6,5%. Рост объясняется уходом из страны части производителей запчастей для оборудования.

«„Черкизово“ с 4 сентября планирует повысить цены на продукцию из индейки под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5%», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на копию соответствующего уведомления партнеров директором «ТД Черкизово». «Вкусвилл» уже получил данное уведомление, о чем и рассказал журналистам.

Авторы материала объясняют рост цены на мясо, в том числе и повышением затрат на логистику. На 10% повысились цены на транспортные услуги, а также на 20% стоимость упаковочных материалов. В Министерстве сельского хозяйства РФ также уточнили, что рост цен обусловлен сезонностью, ростом спроса, а также увеличением издержек производителей.

Ранее в Росстате отмечали рост цен на курицу. В июле цена за нее достигла максимума и составила 196,93 рубля за килограмм. За год стоимость некоторых продуктов в России выросла на 25%, передает Life.

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Крупный российский производитель мяса «Черкизово» планирует повышение цены на продукцию из индейки на 6,5%. Рост объясняется уходом из страны части производителей запчастей для оборудования. «„Черкизово“ с 4 сентября планирует повысить цены на продукцию из индейки под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5%», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на копию соответствующего уведомления партнеров директором «ТД Черкизово». «Вкусвилл» уже получил данное уведомление, о чем и рассказал журналистам. Авторы материала объясняют рост цены на мясо, в том числе и повышением затрат на логистику. На 10% повысились цены на транспортные услуги, а также на 20% стоимость упаковочных материалов. В Министерстве сельского хозяйства РФ также уточнили, что рост цен обусловлен сезонностью, ростом спроса, а также увеличением издержек производителей. Ранее в Росстате отмечали рост цен на курицу. В июле цена за нее достигла максимума и составила 196,93 рубля за килограмм. За год стоимость некоторых продуктов в России выросла на 25%, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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