В России вырастут цены на индейку

«Коммерсант»: индейка в России подорожает на 6,5%

07 августа 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Рост цен на индейку обусловлен возросшими затратами на логистику Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Крупный российский производитель мяса «Черкизово» планирует повышение цены на продукцию из индейки на 6,5%. Рост объясняется уходом из страны части производителей запчастей для оборудования. «„Черкизово“ с 4 сентября планирует повысить цены на продукцию из индейки под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5%», — сообщает « Коммерсант », ссылаясь на копию соответствующего уведомления партнеров директором «ТД Черкизово». «Вкусвилл» уже получил данное уведомление, о чем и рассказал журналистам. Авторы материала объясняют рост цены на мясо, в том числе и повышением затрат на логистику. На 10% повысились цены на транспортные услуги, а также на 20% стоимость упаковочных материалов. В Министерстве сельского хозяйства РФ также уточнили, что рост цен обусловлен сезонностью, ростом спроса, а также увеличением издержек производителей. Ранее в Росстате отмечали рост цен на курицу. В июле цена за нее достигла максимума и составила 196,93 рубля за килограмм. За год стоимость некоторых продуктов в России выросла на 25%, передает Life .

Крупный российский производитель мяса «Черкизово» планирует повышение цены на продукцию из индейки на 6,5%. Рост объясняется уходом из страны части производителей запчастей для оборудования. «„Черкизово“ с 4 сентября планирует повысить цены на продукцию из индейки под своими брендами и собственными торговыми марками сетей в среднем на 6,5%», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на копию соответствующего уведомления партнеров директором «ТД Черкизово». «Вкусвилл» уже получил данное уведомление, о чем и рассказал журналистам. Авторы материала объясняют рост цены на мясо, в том числе и повышением затрат на логистику. На 10% повысились цены на транспортные услуги, а также на 20% стоимость упаковочных материалов. В Министерстве сельского хозяйства РФ также уточнили, что рост цен обусловлен сезонностью, ростом спроса, а также увеличением издержек производителей. Ранее в Росстате отмечали рост цен на курицу. В июле цена за нее достигла максимума и составила 196,93 рубля за килограмм. За год стоимость некоторых продуктов в России выросла на 25%, передает Life.