Известная пермская сеть общепита начала учить горожан английскому

Пермская сеть кафе быстрого питания «Алендвик», в которую входят бренды Chicken, Поке-maN и Good News, начала проводить встречи в формате разговорного клуба на английском языке. На мероприятие могут прийти все желающие, чтобы подтянуть свои знания иностранного языка.
«Такого формата встреч у нас еще не было. Знаете хотя бы чуть-чуть английского? Тогда вас это точно заинтересует. Кофейня Good News совместно с преподавателем английского проводит разговорный клуб», — сообщается в группе арт-кофейни Good News в соцсети «ВКонтакте».
Первое занятие состоится 8 августа в 19:00 в кофейне Good News на Комсомольском проспекте, 31. Тема встречи — красивые дома и дизайн интерьеров. Стоимость участия составляет 800 рублей. Каждому пришедшему предложат чашку чая и угостят чизкейком.
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