07 августа 2023

Известная пермская сеть общепита начала учить горожан английскому

Пермская сеть общепита «Алендвик» открыла английский разговорный клуб в кафе
© Служба новостей «URA.RU»
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У каждой встречи будет определенная тематика Фото:

Пермская сеть кафе быстрого питания «Алендвик», в которую входят бренды Chicken, Поке-maN и Good News, начала проводить встречи в формате разговорного клуба на английском языке. На мероприятие могут прийти все желающие, чтобы подтянуть свои знания иностранного языка.

«Такого формата встреч у нас еще не было. Знаете хотя бы чуть-чуть английского? Тогда вас это точно заинтересует. Кофейня Good News совместно с преподавателем английского проводит разговорный клуб», — сообщается в группе арт-кофейни Good News в соцсети «ВКонтакте».

Первое занятие состоится 8 августа в 19:00 в кофейне Good News на Комсомольском проспекте, 31. Тема встречи — красивые дома и дизайн интерьеров. Стоимость участия составляет 800 рублей. Каждому пришедшему предложат чашку чая и угостят чизкейком.

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Пермская сеть кафе быстрого питания «Алендвик», в которую входят бренды Chicken, Поке-maN и Good News, начала проводить встречи в формате разговорного клуба на английском языке. На мероприятие могут прийти все желающие, чтобы подтянуть свои знания иностранного языка. «Такого формата встреч у нас еще не было. Знаете хотя бы чуть-чуть английского? Тогда вас это точно заинтересует. Кофейня Good News совместно с преподавателем английского проводит разговорный клуб», — сообщается в группе арт-кофейни Good News в соцсети «ВКонтакте». Первое занятие состоится 8 августа в 19:00 в кофейне Good News на Комсомольском проспекте, 31. Тема встречи — красивые дома и дизайн интерьеров. Стоимость участия составляет 800 рублей. Каждому пришедшему предложат чашку чая и угостят чизкейком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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