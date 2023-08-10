Белый дом обвинил Украину в медленном наступлении, несмотря на предоставленную помощь

Кирби: США поставили Украине все необходимое перед контрнаступлением

10 августа 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Наступление ВСУ движется не так быстро, отметил Джон Кирби Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США выполнили все заявки Украины на поставки вооружений перед началом контрнаступления ВСУ. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби, отметив, что наступление Украины идет медленно. «В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского „списка покупок“. Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили», — заявил Джон Кирби в эфире телеканала CNN . Он отметил, что наступление Украины движется не так быстро, как планировали страны Запада. Кирби подчеркнул, что время на данный момент «не играет на руку Украине». Дело в том, что с началом осени украинская армия столкнется с новыми проблемами. Они связаны с изменениями погодных условий. Украинская армия перешла в контрнаступление в начале июня. Однако за это время она не смогла достичь существенных успехов. У России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны по всей протяженности фронта. Из-за провала планов по наступлению Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия и Украина могут вернуться к переговорам. Они могут быть прямыми или при участии посредника. Это связано также с тем, что армия России прорывается на некоторых участках фронта, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США выполнили все заявки Украины на поставки вооружений перед началом контрнаступления ВСУ. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби, отметив, что наступление Украины идет медленно. «В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского „списка покупок“. Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили», — заявил Джон Кирби в эфире телеканала CNN. Он отметил, что наступление Украины движется не так быстро, как планировали страны Запада. Кирби подчеркнул, что время на данный момент «не играет на руку Украине». Дело в том, что с началом осени украинская армия столкнется с новыми проблемами. Они связаны с изменениями погодных условий. Украинская армия перешла в контрнаступление в начале июня. Однако за это время она не смогла достичь существенных успехов. У России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны по всей протяженности фронта. Из-за провала планов по наступлению Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия и Украина могут вернуться к переговорам. Они могут быть прямыми или при участии посредника. Это связано также с тем, что армия России прорывается на некоторых участках фронта, передает RT.