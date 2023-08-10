Washington Post: провалы Киева на фронте спровоцировали раскол среди украинцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, армия, военные, днр, герб украины, зачистка, волноваха, трезуб
Народное единство на Украине сменилось коллективным разочарованием, пишет WP Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Провалы Киева на военном фронте стали источником конфликта среди украинцев и смене обстановки в стране. Ситуация, когда жители были единой командой сменилась коллективным разочарованием. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Провалы ВСУ привели к тому, что раньше люди были едины, они вызывались добровольцами, готовили еду друг для друга и доставляли еду солдатам, а теперь возникает чувство коллективного разочарования», — говорится в материале газеты. Там добавили, что украинские военные не раскрывают данные о своих потерях, но есть свидетельства о новых солдатах, которые продерживаются на фронте всего несколько дней.

Ветераны и раненые солдаты критикуют Украину за плохую подготовку и нежелание ротировать войска. Некоторые граждане также выражают разочарование в том, что люди продолжают веселиться в барах мирных городов, забывая о военных в окопах, заключил автор материала.

Ранее начальник разведки Пентагона Джон Кирххофер заявил, что даже с использованием западного оружия ВСУ не смогут прорвать российскую оборону во время наступления. Он также отметил, что конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Провалы Киева на военном фронте стали источником конфликта среди украинцев и смене обстановки в стране. Ситуация, когда жители были единой командой сменилась коллективным разочарованием. Об этом пишет газета The Washington Post. «Провалы ВСУ привели к тому, что раньше люди были едины, они вызывались добровольцами, готовили еду друг для друга и доставляли еду солдатам, а теперь возникает чувство коллективного разочарования», — говорится в материале газеты. Там добавили, что украинские военные не раскрывают данные о своих потерях, но есть свидетельства о новых солдатах, которые продерживаются на фронте всего несколько дней. Ветераны и раненые солдаты критикуют Украину за плохую подготовку и нежелание ротировать войска. Некоторые граждане также выражают разочарование в том, что люди продолжают веселиться в барах мирных городов, забывая о военных в окопах, заключил автор материала. Ранее начальник разведки Пентагона Джон Кирххофер заявил, что даже с использованием западного оружия ВСУ не смогут прорвать российскую оборону во время наступления. Он также отметил, что конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...