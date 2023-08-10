Politico: контрнаступление ВСУ затягивается из-за вынужденной смены тактики

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НАТО. Москва. stock, ВСУ, наемник, stock
Смена тактики ВСУ замедлило наступление Украины, пишет Politico Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина вынуждена была изменить тактику контрнаступления, что привело к увеличению сроков контрнаступления. Об этом пишет издание Politico.

«Киевские силы изменили свою тактику, чтобы защитить войска и сохранить технику, что увеличило сроки наступления», — говорится в материале издания. Там добавили, что на данный момент невозможно предсказать конкретные сроки операций в рамках контрнаступления. Вместо уверенности в быстрой и драматической победе сейчас на Украине преобладает понимание того, что операция будет продолжаться очень долго, заключили в издании.

Ранее стало известно, что в ходе контрнаступления на запорожском фронте ВСУ за два месяца не достигли даже первой линии обороны. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Противник смог захватить лишь несколько выносных опорных пунктов, но не смог прорваться далее.

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Украина вынуждена была изменить тактику контрнаступления, что привело к увеличению сроков контрнаступления. Об этом пишет издание Politico. «Киевские силы изменили свою тактику, чтобы защитить войска и сохранить технику, что увеличило сроки наступления», — говорится в материале издания. Там добавили, что на данный момент невозможно предсказать конкретные сроки операций в рамках контрнаступления. Вместо уверенности в быстрой и драматической победе сейчас на Украине преобладает понимание того, что операция будет продолжаться очень долго, заключили в издании. Ранее стало известно, что в ходе контрнаступления на запорожском фронте ВСУ за два месяца не достигли даже первой линии обороны. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Противник смог захватить лишь несколько выносных опорных пунктов, но не смог прорваться далее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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