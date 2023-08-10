Кулеба после провала контрнаступления ВСУ вернулся к идее переговоров с Россией

10 августа 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Дипломатия имеет место быть при разрешении украинского конфликта, заявил Дмитрий Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вновь выразил готовность к переговорам с Россией после провала киевского контрнаступления. Он отметил, что конфликт можно завершить совмещая дипломатию и боевые действия. «Цель, которая заключается в завершении конфликта, может быть достигнута с помощью сочетания боевых действий и дипломатии», — передает слова Кулебы Corriere della Sera. После провала украинского наступления он отметил важность сочетания военных и дипломатических усилий. Кулеба подчеркнул, что прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не будет. Возможны непрямые пути дипломатического взаимодействия, как в случае зерновой сделки с участием посредников в лице Турции и ООН. Он отметил, что на данный момент отсутствуют необходимые условия для переговоров, но Украина будет искать решения с помощью креативного подхода. Ранее стало известно, что президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян предложил организовать встречу Путина и Зеленского на конференции ООН в Дубае. Однако информация о встрече пока не подтверждена. Владимир Путин со своей стороны заявлял, что положения мирного плана, предложенного Китаем, могут послужить основой для урегулирования кризиса на Украине, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вновь выразил готовность к переговорам с Россией после провала киевского контрнаступления. Он отметил, что конфликт можно завершить совмещая дипломатию и боевые действия. «Цель, которая заключается в завершении конфликта, может быть достигнута с помощью сочетания боевых действий и дипломатии», — передает слова Кулебы Corriere della Sera. После провала украинского наступления он отметил важность сочетания военных и дипломатических усилий. Кулеба подчеркнул, что прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не будет. Возможны непрямые пути дипломатического взаимодействия, как в случае зерновой сделки с участием посредников в лице Турции и ООН. Он отметил, что на данный момент отсутствуют необходимые условия для переговоров, но Украина будет искать решения с помощью креативного подхода. Ранее стало известно, что президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян предложил организовать встречу Путина и Зеленского на конференции ООН в Дубае. Однако информация о встрече пока не подтверждена. Владимир Путин со своей стороны заявлял, что положения мирного плана, предложенного Китаем, могут послужить основой для урегулирования кризиса на Украине, передает РАПСИ.