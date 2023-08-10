10 августа 2023

ХМАО вновь попал в антирейтинг регионов РФ по числу лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
В ХМАО действует 15 лесных пожаров Фото:

ХМАО занял четвертое место в списке регионов РФ с наибольшим количеством лесных пожаров. Информацию опубликовала на официальном сайте Авиалесохрана РФ. В августе 2022 года округ занимал аналогичную позицию в антирейтинге.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за 11 августа 2023 года на территории Российской Федерации в 14 регионах действовует 230 лесных пожаров на площади 274 979 га. В том числе 84 пожара в Республика Саха (Якутия), 55 пожаров в Хабаровском крае, 39 пожаров в Амурской области и 15 пожаров в Ханты-Мансийском АО», — сообщила Авиалесохрана.

В ХМАО огонь охватил 2 402 га лесных территорий. В тушении пожаров в ХМАО задействованы 49 работников Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов.

Ранее URA. RU сообщало, что летом 2022 года по количеству территории, охваченных лесными пожарами, ХМАО занял четвертое место среди регионов России. Огонь охватил 4 881 га лесов.

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ХМАО занял четвертое место в списке регионов РФ с наибольшим количеством лесных пожаров. Информацию опубликовала на официальном сайте Авиалесохрана РФ. В августе 2022 года округ занимал аналогичную позицию в антирейтинге. «По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за 11 августа 2023 года на территории Российской Федерации в 14 регионах действовует 230 лесных пожаров на площади 274 979 га. В том числе 84 пожара в Республика Саха (Якутия), 55 пожаров в Хабаровском крае, 39 пожаров в Амурской области и 15 пожаров в Ханты-Мансийском АО», — сообщила Авиалесохрана. В ХМАО огонь охватил 2 402 га лесных территорий. В тушении пожаров в ХМАО задействованы 49 работников Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов. Ранее URA. RU сообщало, что летом 2022 года по количеству территории, охваченных лесными пожарами, ХМАО занял четвертое место среди регионов России. Огонь охватил 4 881 га лесов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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