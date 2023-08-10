ХМАО вновь попал в антирейтинг регионов РФ по числу лесных пожаров

В ХМАО действует 15 лесных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

ХМАО занял четвертое место в списке регионов РФ с наибольшим количеством лесных пожаров. Информацию опубликовала на официальном сайте Авиалесохрана РФ. В августе 2022 года округ занимал аналогичную позицию в антирейтинге.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за 11 августа 2023 года на территории Российской Федерации в 14 регионах действовует 230 лесных пожаров на площади 274 979 га. В том числе 84 пожара в Республика Саха (Якутия), 55 пожаров в Хабаровском крае, 39 пожаров в Амурской области и 15 пожаров в Ханты-Мансийском АО», — сообщила Авиалесохрана.

В ХМАО огонь охватил 2 402 га лесных территорий. В тушении пожаров в ХМАО задействованы 49 работников Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов.

Ранее URA. RU сообщало, что летом 2022 года по количеству территории, охваченных лесными пожарами, ХМАО занял четвертое место среди регионов России. Огонь охватил 4 881 га лесов.