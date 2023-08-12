Роспотребнадзор проконсультирует курганцев по качеству учебников и ноутбуков

13 августа 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

В Курганской области запустили «горячую линию» для жалоб на некоторые товары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В управлении Роспотребнадзора по Курганской области объявили о запуске «горячей линии». От жителей региона ждут вопросов и жалоб, связанных с качеством школьных принадлежностей, детской одежды, обуви и электронных гаджетов, уточнили в пресс-службе ведомства. «Перед Днем знаний в Курганской области начнет работу „горячая линия“. Желающие получат консультации по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви и школьной формы, канцелярских товаров и школьных принадлежностей, а также об особенностях обмена и возврата детской одежды (надлежащего и ненадлежащего качества) и электронных гаджетов (планшетов, ноутбуков и компьютеров)», — указано на сайте управления. Обращения граждан будут приниматься с 14 по 25 августа. Операторам Единого консультационного центра Роспотребнадзора можно звонить круглосуточно по телефону: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Более подробный список контактов опубликован на сайте ведомства.

В управлении Роспотребнадзора по Курганской области объявили о запуске «горячей линии». От жителей региона ждут вопросов и жалоб, связанных с качеством школьных принадлежностей, детской одежды, обуви и электронных гаджетов, уточнили в пресс-службе ведомства. «Перед Днем знаний в Курганской области начнет работу „горячая линия“. Желающие получат консультации по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви и школьной формы, канцелярских товаров и школьных принадлежностей, а также об особенностях обмена и возврата детской одежды (надлежащего и ненадлежащего качества) и электронных гаджетов (планшетов, ноутбуков и компьютеров)», — указано на сайте управления. Обращения граждан будут приниматься с 14 по 25 августа. Операторам Единого консультационного центра Роспотребнадзора можно звонить круглосуточно по телефону: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Более подробный список контактов опубликован на сайте ведомства.