13 августа 2023

Власти проконтролируют рост цен на корма для животных

Генпрокуратура и ФАС проконтролируют рост цен на корма для животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объектах строительства и реконструкции. Челябинск, собака, пес, щенок
Корма для животных осенью могут подорожать еще Фото:

Генпрокуратура и ФАС намерены проверить рост цен на корма и ветпрепараты для домашних животных. С начала года стоимость продукции уже выросла почти на 30%. Об этом пишут «Известия».

«Генпрокуратура и ФАС начали проверку обоснованности роста цен на корма и ветпрепараты для домашних животных. С начала года стоимость этой продукции увеличилась в среднем на 20—30%, осенью ожидается новый скачок», — отмечают «Известия».

Продавцы объясняют, что рост цен вызвали санкции и наличие в кормах зарубежных компонентов. Больше всего их в питании премиум-сегмента, поэтому и цены там выросли до 80%. Не исключено, что осенью корма и ветпрепараты подорожают еще, о чем предупреждали некоторые производители.

В июне в России корма для животных подорожал на 20—30%, а в некоторых премиум-категориях — сразу на 80%. Об этом сообщили производители кормов и ритейлеры. Однако спрос на товары для животных не упал. Наоборот, россияне стали тратить на собак и кошек больше денег. В частности, только спрос на одежду для животных вырос в 7-8 раз.

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Генпрокуратура и ФАС намерены проверить рост цен на корма и ветпрепараты для домашних животных. С начала года стоимость продукции уже выросла почти на 30%. Об этом пишут «Известия». «Генпрокуратура и ФАС начали проверку обоснованности роста цен на корма и ветпрепараты для домашних животных. С начала года стоимость этой продукции увеличилась в среднем на 20—30%, осенью ожидается новый скачок», — отмечают «Известия». Продавцы объясняют, что рост цен вызвали санкции и наличие в кормах зарубежных компонентов. Больше всего их в питании премиум-сегмента, поэтому и цены там выросли до 80%. Не исключено, что осенью корма и ветпрепараты подорожают еще, о чем предупреждали некоторые производители. В июне в России корма для животных подорожал на 20—30%, а в некоторых премиум-категориях — сразу на 80%. Об этом сообщили производители кормов и ритейлеры. Однако спрос на товары для животных не упал. Наоборот, россияне стали тратить на собак и кошек больше денег. В частности, только спрос на одежду для животных вырос в 7-8 раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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