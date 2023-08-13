Власти проконтролируют рост цен на корма для животных

Генпрокуратура и ФАС проконтролируют рост цен на корма для животных

14 августа 2023 в 03:06 Размер текста - 17 +

Корма для животных осенью могут подорожать еще Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генпрокуратура и ФАС намерены проверить рост цен на корма и ветпрепараты для домашних животных. С начала года стоимость продукции уже выросла почти на 30%. Об этом пишут «Известия». «Генпрокуратура и ФАС начали проверку обоснованности роста цен на корма и ветпрепараты для домашних животных. С начала года стоимость этой продукции увеличилась в среднем на 20—30%, осенью ожидается новый скачок», — отмечают «Известия». Продавцы объясняют, что рост цен вызвали санкции и наличие в кормах зарубежных компонентов. Больше всего их в питании премиум-сегмента, поэтому и цены там выросли до 80%. Не исключено, что осенью корма и ветпрепараты подорожают еще, о чем предупреждали некоторые производители. В июне в России корма для животных подорожал на 20—30%, а в некоторых премиум-категориях — сразу на 80%. Об этом сообщили производители кормов и ритейлеры. Однако спрос на товары для животных не упал. Наоборот, россияне стали тратить на собак и кошек больше денег. В частности, только спрос на одежду для животных вырос в 7-8 раз.

Генпрокуратура и ФАС намерены проверить рост цен на корма и ветпрепараты для домашних животных. С начала года стоимость продукции уже выросла почти на 30%. Об этом пишут «Известия». «Генпрокуратура и ФАС начали проверку обоснованности роста цен на корма и ветпрепараты для домашних животных. С начала года стоимость этой продукции увеличилась в среднем на 20—30%, осенью ожидается новый скачок», — отмечают «Известия». Продавцы объясняют, что рост цен вызвали санкции и наличие в кормах зарубежных компонентов. Больше всего их в питании премиум-сегмента, поэтому и цены там выросли до 80%. Не исключено, что осенью корма и ветпрепараты подорожают еще, о чем предупреждали некоторые производители. В июне в России корма для животных подорожал на 20—30%, а в некоторых премиум-категориях — сразу на 80%. Об этом сообщили производители кормов и ритейлеры. Однако спрос на товары для животных не упал. Наоборот, россияне стали тратить на собак и кошек больше денег. В частности, только спрос на одежду для животных вырос в 7-8 раз.