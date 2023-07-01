«Коммерсант»: корм для собак и кошек в России подорожал на треть

01 июля 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

В России вырос спрос на товары для животных Фото: Размик Закарян © URA.RU Корм для домашних питомцев в России в июне подорожал на 20—30%, а в некоторых премиум-категориях — сразу на 80%. Об этом сообщили производители кормов и ритейлеры. Однако спрос на товары для животных не упал. Наоборот, россияне стали тратить на собак и кошек больше денег. В частности, только спрос на одежду для животных вырос в 7-8 раз. «Корма для домашних животных в июне подорожали на 20-30%. Причем цены выросли как на импортные товары для питомцев, так и на отечественные. В некоторых премиум-категориях стоимость питания по сравнению с прошлым годом поднялась сразу на 80%», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на производителей кормов и ритейлеров. «С января по май 2023 года продажи этого сегмента (товары для животных — прим. URA.RU) на Wildberries выросли более чем в два раза год к году. Чаще всего россияне приобретают сухие корма, на которые тратят около 1,5 тысячи рублей за упаковку весом в 2-3 кг. Приобретают также наполнители для лотков и клеток питомцев стоимостью порядка 500-600 рублей», — пояснила пиар-менеджер Wildberries Анфиса Ронжина в разговоре с изданием. По ее словам, спрос на данную продукцию быстро растет на онлайн-площадках. Пользователи интернет-сервисов приобретают на них игрушки для животных стоимостью от 300 рублей. Ронжина отметила, что вырос интерес к одежде для животных в 7-8 раз. Особенно популярна одежда для мелких собак: рубашки, брюки и даже платья. «Средняя стоимость такой покупки составляет около 1-2 тысяч рублей за комплект», — подчеркнула эксперт. Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что в России ожидается повышение цен на все товары из-за подорожания бензина. По его словам это вызвано подорожанием стоимости доставки всех видов товаров, сырья, комплектующих и расходных материалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Корм для домашних питомцев в России в июне подорожал на 20—30%, а в некоторых премиум-категориях — сразу на 80%. Об этом сообщили производители кормов и ритейлеры. Однако спрос на товары для животных не упал. Наоборот, россияне стали тратить на собак и кошек больше денег. В частности, только спрос на одежду для животных вырос в 7-8 раз. «Корма для домашних животных в июне подорожали на 20-30%. Причем цены выросли как на импортные товары для питомцев, так и на отечественные. В некоторых премиум-категориях стоимость питания по сравнению с прошлым годом поднялась сразу на 80%», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на производителей кормов и ритейлеров. «С января по май 2023 года продажи этого сегмента (товары для животных — прим. URA.RU) на Wildberries выросли более чем в два раза год к году. Чаще всего россияне приобретают сухие корма, на которые тратят около 1,5 тысячи рублей за упаковку весом в 2-3 кг. Приобретают также наполнители для лотков и клеток питомцев стоимостью порядка 500-600 рублей», — пояснила пиар-менеджер Wildberries Анфиса Ронжина в разговоре с изданием. По ее словам, спрос на данную продукцию быстро растет на онлайн-площадках. Пользователи интернет-сервисов приобретают на них игрушки для животных стоимостью от 300 рублей. Ронжина отметила, что вырос интерес к одежде для животных в 7-8 раз. Особенно популярна одежда для мелких собак: рубашки, брюки и даже платья. «Средняя стоимость такой покупки составляет около 1-2 тысяч рублей за комплект», — подчеркнула эксперт. Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что в России ожидается повышение цен на все товары из-за подорожания бензина. По его словам это вызвано подорожанием стоимости доставки всех видов товаров, сырья, комплектующих и расходных материалов.