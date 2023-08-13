13 августа 2023
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Пермские термы зовут школьников купаться бесплатно

В пермских термах сделали бесплатный вход для детей до 10 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие термального курорта  Tentorium. Пермь, релакс зона, термальный источник, термы Tentorium, термы тенториум, термальный бассейн
Бесплатный вход для детей будет каждый понедельник и вторник Фото:

Дети до 10 лет могут бесплатно посещать пермский термальный комплекс «Тенториум». Плату за вход со школьников не будут брать каждый понедельник и вторник. Акция приурочена к открытию нового детского бассейна, который расположен на территории комплекса.

«Каждый понедельник и вторник взрослый может приобрести любой тариф и провести одного ребенка в возрасте до 10 лет включительно бесплатно», — сказано в группе термального комплекса в соцсети «ВКонтакте». Акция начала действовать с 14 августа. Также в «Тенториуме» продолжат действовать скидки для пенсионеров и сниженные цены на купание в утренние часы.

В комплексе «Пермские термы», которые находятся на улице Героев Хасана, 42в, вход для школьников до сих пор не открыли. Несмотря на то что пермяки в социальных сетях просят допустить детей до купания, посещать термы могут только лица старше 18 лет.

Ранее URA.RU рассказало, что в «Пермских термах» научат снимать головную боль. Посетителям комплекса расскажут, как правильно держаться на воде, чтобы избавиться от болей в голове, спине и пояснице.

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Дети до 10 лет могут бесплатно посещать пермский термальный комплекс «Тенториум». Плату за вход со школьников не будут брать каждый понедельник и вторник. Акция приурочена к открытию нового детского бассейна, который расположен на территории комплекса. «Каждый понедельник и вторник взрослый может приобрести любой тариф и провести одного ребенка в возрасте до 10 лет включительно бесплатно», — сказано в группе термального комплекса в соцсети «ВКонтакте». Акция начала действовать с 14 августа. Также в «Тенториуме» продолжат действовать скидки для пенсионеров и сниженные цены на купание в утренние часы. В комплексе «Пермские термы», которые находятся на улице Героев Хасана, 42в, вход для школьников до сих пор не открыли. Несмотря на то что пермяки в социальных сетях просят допустить детей до купания, посещать термы могут только лица старше 18 лет. Ранее URA.RU рассказало, что в «Пермских термах» научат снимать головную боль. Посетителям комплекса расскажут, как правильно держаться на воде, чтобы избавиться от болей в голове, спине и пояснице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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