Пермские термы зовут школьников купаться бесплатно

В пермских термах сделали бесплатный вход для детей до 10 лет

14 августа 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Бесплатный вход для детей будет каждый понедельник и вторник Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дети до 10 лет могут бесплатно посещать пермский термальный комплекс «Тенториум». Плату за вход со школьников не будут брать каждый понедельник и вторник. Акция приурочена к открытию нового детского бассейна, который расположен на территории комплекса. «Каждый понедельник и вторник взрослый может приобрести любой тариф и провести одного ребенка в возрасте до 10 лет включительно бесплатно», — сказано в группе термального комплекса в соцсети «ВКонтакте». Акция начала действовать с 14 августа. Также в «Тенториуме» продолжат действовать скидки для пенсионеров и сниженные цены на купание в утренние часы. В комплексе «Пермские термы», которые находятся на улице Героев Хасана, 42в, вход для школьников до сих пор не открыли. Несмотря на то что пермяки в социальных сетях просят допустить детей до купания, посещать термы могут только лица старше 18 лет. Ранее URA.RU рассказало, что в «Пермских термах» научат снимать головную боль. Посетителям комплекса расскажут, как правильно держаться на воде, чтобы избавиться от болей в голове, спине и пояснице.

Дети до 10 лет могут бесплатно посещать пермский термальный комплекс «Тенториум». Плату за вход со школьников не будут брать каждый понедельник и вторник. Акция приурочена к открытию нового детского бассейна, который расположен на территории комплекса. «Каждый понедельник и вторник взрослый может приобрести любой тариф и провести одного ребенка в возрасте до 10 лет включительно бесплатно», — сказано в группе термального комплекса в соцсети «ВКонтакте». Акция начала действовать с 14 августа. Также в «Тенториуме» продолжат действовать скидки для пенсионеров и сниженные цены на купание в утренние часы. В комплексе «Пермские термы», которые находятся на улице Героев Хасана, 42в, вход для школьников до сих пор не открыли. Несмотря на то что пермяки в социальных сетях просят допустить детей до купания, посещать термы могут только лица старше 18 лет. Ранее URA.RU рассказало, что в «Пермских термах» научат снимать головную боль. Посетителям комплекса расскажут, как правильно держаться на воде, чтобы избавиться от болей в голове, спине и пояснице.