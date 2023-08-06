В «Пермских термах» с помощью плавания научат снимать головную боль

В пермских термах научат снимать головную боль через плавание

07 августа 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Занятия будут проходить индивидуально или в парах Фото: Сергей Русанов © URA.RU В «Пермских термах» начали проводить занятия по плаванию. Посетителей комплекса учат правильно держаться на воде, чтобы избавиться от болей в голове, спине и пояснице, рассказали URA.RU в академии плавания для взрослых «IvaSwim». «Большинство людей у нас думают, что умеют плавать. Но они плавают с поднятой головой, а такое положение приводит к защемлению мышц шейного отдела позвоночника, головным болям и большой нагрузке на поясницу. Ладно, если они плавают раз в год на море. Но есть те, кто регулярно плавает неправильно. Нужно учиться опускать голову в воду и расслаблять шею», — рассказали в академии корреспонденту агентства. Занятия в «Пермских термах» проходят по предварительной записи и длятся 45 минут. Прийти может как новичок, так и опытный пловец. Стоимость индивидуальных тренировок — 3000 рублей, тренировок для двоих человек — 4000 рублей. Отдельно платить за вход в комплекс не нужно.

В «Пермских термах» начали проводить занятия по плаванию. Посетителей комплекса учат правильно держаться на воде, чтобы избавиться от болей в голове, спине и пояснице, рассказали URA.RU в академии плавания для взрослых «IvaSwim». «Большинство людей у нас думают, что умеют плавать. Но они плавают с поднятой головой, а такое положение приводит к защемлению мышц шейного отдела позвоночника, головным болям и большой нагрузке на поясницу. Ладно, если они плавают раз в год на море. Но есть те, кто регулярно плавает неправильно. Нужно учиться опускать голову в воду и расслаблять шею», — рассказали в академии корреспонденту агентства. Занятия в «Пермских термах» проходят по предварительной записи и длятся 45 минут. Прийти может как новичок, так и опытный пловец. Стоимость индивидуальных тренировок — 3000 рублей, тренировок для двоих человек — 4000 рублей. Отдельно платить за вход в комплекс не нужно.