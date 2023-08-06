06 августа 2023
05 августа 2023

В «Пермских термах» с помощью плавания научат снимать головную боль

В пермских термах научат снимать головную боль через плавание
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройплощадка Дом Учителя. Пермь, пермские термы
Занятия будут проходить индивидуально или в парах Фото:

В «Пермских термах» начали проводить занятия по плаванию. Посетителей комплекса учат правильно держаться на воде, чтобы избавиться от болей в голове, спине и пояснице, рассказали URA.RU в академии плавания для взрослых «IvaSwim».

«Большинство людей у нас думают, что умеют плавать. Но они плавают с поднятой головой, а такое положение приводит к защемлению мышц шейного отдела позвоночника, головным болям и большой нагрузке на поясницу. Ладно, если они плавают раз в год на море. Но есть те, кто регулярно плавает неправильно. Нужно учиться опускать голову в воду и расслаблять шею», — рассказали в академии корреспонденту агентства.

Занятия в «Пермских термах» проходят по предварительной записи и длятся 45 минут. Прийти может как новичок, так и опытный пловец. Стоимость индивидуальных тренировок — 3000 рублей, тренировок для двоих человек — 4000 рублей. Отдельно платить за вход в комплекс не нужно.

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В «Пермских термах» начали проводить занятия по плаванию. Посетителей комплекса учат правильно держаться на воде, чтобы избавиться от болей в голове, спине и пояснице, рассказали URA.RU в академии плавания для взрослых «IvaSwim». «Большинство людей у нас думают, что умеют плавать. Но они плавают с поднятой головой, а такое положение приводит к защемлению мышц шейного отдела позвоночника, головным болям и большой нагрузке на поясницу. Ладно, если они плавают раз в год на море. Но есть те, кто регулярно плавает неправильно. Нужно учиться опускать голову в воду и расслаблять шею», — рассказали в академии корреспонденту агентства. Занятия в «Пермских термах» проходят по предварительной записи и длятся 45 минут. Прийти может как новичок, так и опытный пловец. Стоимость индивидуальных тренировок — 3000 рублей, тренировок для двоих человек — 4000 рублей. Отдельно платить за вход в комплекс не нужно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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