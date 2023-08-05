Медведев призвал устроить новые удары возмездия Киеву за теракты в Черном море

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев косвенно намекнул на новые удары по Одессе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если Украина намеревается устроить катастрофу в Черном море, то она должна получить ее на своей территории, которая скоро отойдет Польше. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, косвенно намекнув на новые удары возмездия по Украине.

«Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части своей территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что такое событие будет означать окончательное решение Киева по зерновой сделке. Медведев также косвенно намекнул на новые удары по Одессе и Измаилу.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили удары по российским объектам в Черном море. Так, 17 июля Украина устроила теракт на Крымском мосту, в августе были атакованы корабли и военно-морская база в Новороссийске. 5 августа был нанесен удар по танкеру.

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Если Украина намеревается устроить катастрофу в Черном море, то она должна получить ее на своей территории, которая скоро отойдет Польше. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, косвенно намекнув на новые удары возмездия по Украине. «Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части своей территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что такое событие будет означать окончательное решение Киева по зерновой сделке. Медведев также косвенно намекнул на новые удары по Одессе и Измаилу. Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили удары по российским объектам в Черном море. Так, 17 июля Украина устроила теракт на Крымском мосту, в августе были атакованы корабли и военно-морская база в Новороссийске. 5 августа был нанесен удар по танкеру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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