СК завел дело против Red Wings за перевозку россиян на опасном самолете 16 августа 2023 в 14:08 Размер текста - 17 + Red Wings организовывала перелеты на самолете с неисправным двигателем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Следственный комитет РФ завел уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings, которая оказывала услуги, не отвечающие мерам безопасности. Компания проводила полеты на неисправном самолете. «СК РФ возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов авиакомпанией Red Wings», — сообщается на официальном сайте комитета. Отмечается, что авиакомпания организовывала перелеты на неисправном самолете, вместимостью в 400 человек. В самолете были обнаружены проблемы с двигателем и кондиционированием. Следственный комитет РФ завел уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings, которая оказывала услуги, не отвечающие мерам безопасности. Компания проводила полеты на неисправном самолете. «СК РФ возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов авиакомпанией Red Wings», — сообщается на официальном сайте комитета. Отмечается, что авиакомпания организовывала перелеты на неисправном самолете, вместимостью в 400 человек. В самолете были обнаружены проблемы с двигателем и кондиционированием. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям