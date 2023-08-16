СК завел дело против Red Wings за перевозку россиян на опасном самолете

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Red Wings организовывала перелеты на самолете с неисправным двигателем Фото:

Следственный комитет РФ завел уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings, которая оказывала услуги, не отвечающие мерам безопасности. Компания проводила полеты на неисправном самолете.

«СК РФ возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов авиакомпанией Red Wings», — сообщается на официальном сайте комитета. Отмечается, что авиакомпания организовывала перелеты на неисправном самолете, вместимостью в 400 человек. В самолете были обнаружены проблемы с двигателем и кондиционированием.

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Следственный комитет РФ завел уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings, которая оказывала услуги, не отвечающие мерам безопасности. Компания проводила полеты на неисправном самолете. «СК РФ возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов авиакомпанией Red Wings», — сообщается на официальном сайте комитета. Отмечается, что авиакомпания организовывала перелеты на неисправном самолете, вместимостью в 400 человек. В самолете были обнаружены проблемы с двигателем и кондиционированием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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