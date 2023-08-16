«Дочка» «Лукойла» выкупила три нефтегазовых месторождения в ХМАО

Нефтяная компания «Югранефтепром» (управляющая компания — «Лукойл-Западная Сибирь») выиграла торги по трем месторождениям в ХМАО. Организатор аукционов сообщил агентству, что нефтегазодобывающее предприятие приобрело право на разработку Восточно-Панлорского, Юильского-4 и Ляминского-17 участков недр.
«Аукционная комиссия предоставила право пользования участками недр «Восточно-Панлорский», «Юильский-4» и «Ляминский -17» единственному участнику аукционов — ООО «НК «ЮГРАНЕФТЕПРОМ». Заявки компании признаны соответствующими требованиям закона РФ «О недрах» и правилам аукциона», — сообщил собеседник агентства.
«Югранефтепром» заплатила за месторождения порядка 60 миллионов рублей. Взнос за Восточно-Панлорский участок составил порядка 42 млн рублей, Юильский-4 оценили в 5,9 млн рублей, а Ляминский-17 стоил 11,7 млн рублей.
Агентство направило в компанию «Югранефтепром» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что компания «Югранефтепром» выкупила Среднемытаяхинское месторождение в ХМАО. Стоимость участка недр составила 75 млн рублей.
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