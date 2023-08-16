Тюменские застройщики задают тенденции коллегам по всей России

Девелоперы Тюмени станут эталоном для цифровизации рынка недвижимости в РФ

17 августа 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Цифровые технологии продаж, о которых задумываются по всей России, уже разработали и запустили в Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские девелоперы зададут тенденции коллегам из других регионов России в области цифровых сервисов для клиентов и агентов по продаже недвижимости. О том, что эти технологии сейчас интересуют не только российских застройщиков, но и институт ДОМ.РФ, по итогам всероссийского форума заявил его организатор — портал «ЕРЗ.РФ». «Важной новостью для застройщиков стал недавний запуск нового сервиса для застройщиков „Модуль продаж“ — маркетплейса для покупки квартир в новостройках. Еще одной из ключевых тем обсуждения стало мобильное приложение покупателя — в настоящее время портал формирует систему сравнения таких решений», — сообщает ЕРЗ.РФ. Один из участников форума, тюменский застройщик «Страна Девелопмент», рассказал URA.RU, что подобные технологии уже разработал, протестировал и внедрил. «Есть личный кабинет брокера, сервисы онлайн-сделки и электронной регистрации, есть свое мобильное приложение. В 2023 году цифровые решения у застройщиков должны быть обязательны», — пояснили URA.RU в офисе девелопера. Ранее URA.RU рассказало еще об одном новшестве, которое придумал тюменский застройщик. В ГК «Самолет» придумали новую криптовалюту, основанную на квадратном метре недвижимости.

Тюменские девелоперы зададут тенденции коллегам из других регионов России в области цифровых сервисов для клиентов и агентов по продаже недвижимости. О том, что эти технологии сейчас интересуют не только российских застройщиков, но и институт ДОМ.РФ, по итогам всероссийского форума заявил его организатор — портал «ЕРЗ.РФ». «Важной новостью для застройщиков стал недавний запуск нового сервиса для застройщиков „Модуль продаж“ — маркетплейса для покупки квартир в новостройках. Еще одной из ключевых тем обсуждения стало мобильное приложение покупателя — в настоящее время портал формирует систему сравнения таких решений», — сообщает ЕРЗ.РФ. Один из участников форума, тюменский застройщик «Страна Девелопмент», рассказал URA.RU, что подобные технологии уже разработал, протестировал и внедрил. «Есть личный кабинет брокера, сервисы онлайн-сделки и электронной регистрации, есть свое мобильное приложение. В 2023 году цифровые решения у застройщиков должны быть обязательны», — пояснили URA.RU в офисе девелопера. Ранее URA.RU рассказало еще об одном новшестве, которое придумал тюменский застройщик. В ГК «Самолет» придумали новую криптовалюту, основанную на квадратном метре недвижимости.