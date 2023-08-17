В мэрии Салехарда образовался дефицит кадров

Власти Салехарда объявили конкурс управленцев для работы в мэрии

Мэрия Салехарда приглашает управленцев занять вакантные должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Салехарда объявили конкурс среди управленцев на замещение вакантных должностей, а также для включения в кадровый резерв. Семь вакансий на различные административные позиции опубликованы на портале «Госслужба».

«На замещение вакантных должностей заведующего сектором и главных специалистов открыто пять вакансий. Две вакансии открыты для включения в кадровый резерв на должность начальника отдела и главного специалиста», — следует из информации, опубликованной на портале «Госслужба».

На должности заведующего сектором в управление общественных связей соискателю готовы платить от 66 тысяч до 90 тысяч в месяц, требования к общему стажу и стажу на муниципальной службе не предъявляются. Кандидат должен иметь высшее образование не ниже бакалавриата. Главным специалистам в юридическом управлении и управлении муниципального заказа обещают платить от 70 до 85 тысяч рублей, а в управлении соцзащиты — от 60 до 80 тысяч рублей.

Прием документов на конкурс начинается с 18 августа. Итоги будут подведены 6 сентября.

Ранее URA.RU сообщило, что в Губкинском проводился конкурс на посты заместителя мэра и начальника управления архитектуры. Итоги конкурса подведены 17 августа.