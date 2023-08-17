17 августа 2023

В мэрии Салехарда образовался дефицит кадров

Власти Салехарда объявили конкурс управленцев для работы в мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Мэрия Салехарда приглашает управленцев занять вакантные должности Фото:

В администрации Салехарда объявили конкурс среди управленцев на замещение вакантных должностей, а также для включения в кадровый резерв. Семь вакансий на различные административные позиции опубликованы на портале «Госслужба».

«На замещение вакантных должностей заведующего сектором и главных специалистов открыто пять вакансий. Две вакансии открыты для включения в кадровый резерв на должность начальника отдела и главного специалиста», — следует из информации, опубликованной на портале «Госслужба».

На должности заведующего сектором в управление общественных связей соискателю готовы платить от 66 тысяч до 90 тысяч в месяц, требования к общему стажу и стажу на муниципальной службе не предъявляются. Кандидат должен иметь высшее образование не ниже бакалавриата. Главным специалистам в юридическом управлении и управлении муниципального заказа обещают платить от 70 до 85 тысяч рублей, а в управлении соцзащиты — от 60 до 80 тысяч рублей.

Прием документов на конкурс начинается с 18 августа. Итоги будут подведены 6 сентября.

Ранее URA.RU сообщило, что в Губкинском проводился конкурс на посты заместителя мэра и начальника управления архитектуры. Итоги конкурса подведены 17 августа.

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В администрации Салехарда объявили конкурс среди управленцев на замещение вакантных должностей, а также для включения в кадровый резерв. Семь вакансий на различные административные позиции опубликованы на портале «Госслужба». «На замещение вакантных должностей заведующего сектором и главных специалистов открыто пять вакансий. Две вакансии открыты для включения в кадровый резерв на должность начальника отдела и главного специалиста», — следует из информации, опубликованной на портале «Госслужба». На должности заведующего сектором в управление общественных связей соискателю готовы платить от 66 тысяч до 90 тысяч в месяц, требования к общему стажу и стажу на муниципальной службе не предъявляются. Кандидат должен иметь высшее образование не ниже бакалавриата. Главным специалистам в юридическом управлении и управлении муниципального заказа обещают платить от 70 до 85 тысяч рублей, а в управлении соцзащиты — от 60 до 80 тысяч рублей. Прием документов на конкурс начинается с 18 августа. Итоги будут подведены 6 сентября. Ранее URA.RU сообщило, что в Губкинском проводился конкурс на посты заместителя мэра и начальника управления архитектуры. Итоги конкурса подведены 17 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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