17 августа 2023

«Дочка» «Лукойла» нарушила условия лицензии на освоение месторождения в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяные месторождения, архив. Пермь, тундра, промысел, буровая установка, нефтяное месторождение
«Югранефтепром» нарушила сроки проведения сейсморазведки на месторождении в ХМАО Фото:

Нефтяная компания «Югранефтепром» (управляющая компания — «Лукойл-Западная Сибирь») нарушила условия лицензии на разработку Верхненазымского месторождения в ХМАО. В паспорте проверки на сайте Генеральной прокуратуры РФ указано, что нарушения обнаружил Природнадзор.

«Северо-Уральское управление Природнадзора провело проверку соблюдения обязательных требований в отношении деятельности ООО «НК «Югранефтепром» на участке недр Верхненазымский. По результатам наблюдения выявлено, что работы по геологическому изучению недр, по подготовке проекта разведки, сейсморазведка проводятся с нарушением срока», — указано в документах.

Верхненазымское месторождение расположено в Ханты-Мансийском районе ХМАО. Лицензию на разработку этого участка недр НК «Югранефтепром» получила в 2020 году. По закону и в соответствии с выданным документом компания обязана строго придерживаться технического проекта разработки месторождения и соблюдать сроки, указанные в нем. Природнадзор вынес предостережение компании и потребовал устранить нарушения.

Корреспондент URA.RU пытался дозвониться в компанию по телефону, указанному в реквизитах. На звонок агентства не ответили.

Ранее URA.RU писало, что НК «Югранефтепром» купила лицензии на три месторождения в ХМАО. Компания заплатила за участки недр порядка 60 миллионов рублей.

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Нефтяная компания «Югранефтепром» (управляющая компания — «Лукойл-Западная Сибирь») нарушила условия лицензии на разработку Верхненазымского месторождения в ХМАО. В паспорте проверки на сайте Генеральной прокуратуры РФ указано, что нарушения обнаружил Природнадзор. «Северо-Уральское управление Природнадзора провело проверку соблюдения обязательных требований в отношении деятельности ООО «НК «Югранефтепром» на участке недр Верхненазымский. По результатам наблюдения выявлено, что работы по геологическому изучению недр, по подготовке проекта разведки, сейсморазведка проводятся с нарушением срока», — указано в документах. Верхненазымское месторождение расположено в Ханты-Мансийском районе ХМАО. Лицензию на разработку этого участка недр НК «Югранефтепром» получила в 2020 году. По закону и в соответствии с выданным документом компания обязана строго придерживаться технического проекта разработки месторождения и соблюдать сроки, указанные в нем. Природнадзор вынес предостережение компании и потребовал устранить нарушения. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться в компанию по телефону, указанному в реквизитах. На звонок агентства не ответили. Ранее URA.RU писало, что НК «Югранефтепром» купила лицензии на три месторождения в ХМАО. Компания заплатила за участки недр порядка 60 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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