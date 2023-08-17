«Дочка» «Лукойла» нарушила условия лицензии на освоение месторождения в ХМАО

18 августа 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

«Югранефтепром» нарушила сроки проведения сейсморазведки на месторождении в ХМАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Нефтяная компания «Югранефтепром» (управляющая компания — «Лукойл-Западная Сибирь») нарушила условия лицензии на разработку Верхненазымского месторождения в ХМАО. В паспорте проверки на сайте Генеральной прокуратуры РФ указано, что нарушения обнаружил Природнадзор. «Северо-Уральское управление Природнадзора провело проверку соблюдения обязательных требований в отношении деятельности ООО «НК «Югранефтепром» на участке недр Верхненазымский. По результатам наблюдения выявлено, что работы по геологическому изучению недр, по подготовке проекта разведки, сейсморазведка проводятся с нарушением срока», — указано в документах. Верхненазымское месторождение расположено в Ханты-Мансийском районе ХМАО. Лицензию на разработку этого участка недр НК «Югранефтепром» получила в 2020 году. По закону и в соответствии с выданным документом компания обязана строго придерживаться технического проекта разработки месторождения и соблюдать сроки, указанные в нем. Природнадзор вынес предостережение компании и потребовал устранить нарушения. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться в компанию по телефону, указанному в реквизитах. На звонок агентства не ответили. Ранее URA.RU писало, что НК «Югранефтепром» купила лицензии на три месторождения в ХМАО. Компания заплатила за участки недр порядка 60 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нефтяная компания «Югранефтепром» (управляющая компания — «Лукойл-Западная Сибирь») нарушила условия лицензии на разработку Верхненазымского месторождения в ХМАО. В паспорте проверки на сайте Генеральной прокуратуры РФ указано, что нарушения обнаружил Природнадзор. «Северо-Уральское управление Природнадзора провело проверку соблюдения обязательных требований в отношении деятельности ООО «НК «Югранефтепром» на участке недр Верхненазымский. По результатам наблюдения выявлено, что работы по геологическому изучению недр, по подготовке проекта разведки, сейсморазведка проводятся с нарушением срока», — указано в документах. Верхненазымское месторождение расположено в Ханты-Мансийском районе ХМАО. Лицензию на разработку этого участка недр НК «Югранефтепром» получила в 2020 году. По закону и в соответствии с выданным документом компания обязана строго придерживаться технического проекта разработки месторождения и соблюдать сроки, указанные в нем. Природнадзор вынес предостережение компании и потребовал устранить нарушения. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться в компанию по телефону, указанному в реквизитах. На звонок агентства не ответили. Ранее URA.RU писало, что НК «Югранефтепром» купила лицензии на три месторождения в ХМАО. Компания заплатила за участки недр порядка 60 миллионов рублей.